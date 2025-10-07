Así será el "Días de Sidra" de Llanes, junto a la playa del Sablón

La playa del Sablón acogerá este sábado "Días de Sidra Llanes 2025", un evento que fue presentado esta semana en el Ayuntamiento llanisco con la presencia de representantes de la entidad organizadora, la Asociación Cultural San Patricio de Pancar; el alcalde, Enrique Riestra; el concejal de Festejos, José Ramón Amor; la edil de Turismo, Aurora Aguilar, y la de la Villa, Mónica Remis.

La jornada arrancará a las 11:30 horas con un desfile de la charanga Los Felechos, seguido a las 12:00 horas de una degustación de sidra casera y comercial. Media hora más tarde se ofrecerá una máster class de escanciado impartida por la campeona Laura Ovín.

Ya por la tarde se celebrará, a partir de las 18:00 horas, un amagüestu con castañas y sidra del duernu, amenizado con bailes tradicionales, abiertos a la participación del público y acompañados de gaita y tambor por los hermanos Rey.

Finalmente, a las 20:00 horas está programada la actuación de The Classic Rock Band y del grupo musical local Llanes Lloplin a las 22:00 horas.