Arte a orillas del Sella: el mural de 500 metros revoluciona Arriondas

Arriondas incorpora estos días un nuevo tesoro artístico a orillas del río Sella: un mural de gran formato que avanza brochazo a brochazo a lo largo del paseo Dionisio de la Huerta, desde las inmediaciones del puente hasta el coto de pesca. Con más de 500 metros cuadrados de superficie, esta intervención artística horizontal cobra vida de la mano de los artistas Iñaki García y Ángel Morgan, de "Imperdible ART", conocidos por sus murales urbanos participativos en distintos puntos de España.

Entre sus trabajos, el colectivo ha intervenido en varios barrios de Madrid, en Canarias, Jaén o Barcelona. Uno de sus últimos proyectos más destacados se encuentra en Badía del Valles, inaugurado el pasado mes de junio por los Reyes de España. Pero este mural en la capital parraguesa tiene algo especial: "De todos los sitios donde hemos pintado, este es el más bonito", confiesa Ángel, enamorado del paisaje, del entorno y de la acogida vecinal.

Un mural hecho por y para el pueblo

La obra no solo busca transformar el paisaje, sino también involucrar activamente a la comunidad. Más de una treintena de personas ya se han apuntado, aunque los artistas insisten en que cualquiera puede sumarse y participar: "Puede venir quien quiera. Les enseñamos algunos truquitos y luego pueden ponerse con nosotros manos a la obra", explica Iñaki.

Comenzaron el pasado domingo con una alta participación vecinal, pero entre semana la asistencia baja, por lo que hacen un llamamiento a centros educativos, asociaciones y vecinos para sumarse a la actividad, tanto en horario de mañana como de tarde: "Queremos que formen parte. Que cuando el mural esté terminado pasen por aquí y no vean que han hecho algo pequeño y que nosotros lo hemos arreglado, sino que sientan que han sido parte fundamental", subrayan los artistas.

El mural está dividido en varias zonas temáticas que reflejan la identidad del concejo y la comarca. Una parte está dedicada al deporte rey local, el piragüismo, con escenas deportivas y recreativas; otra, al sector pesquero, con un pescador y un salmón como protagonistas. También se representan elementos naturales y culturales asturianos, con flora y vegetación autóctona, fauna local, el tren fluvial o la tradicional montera picona. "Todo está unido además por cintas que le dan dinamismo y que funcionan como hilo conductor. Es parte de nuestro estilo", cuenta Iñaki.

Ángel Morgan e Iñaki García / J. Quince

Trabajo en altura y magia en el proceso

Debido a la altura del muro, gran parte del trabajo se está realizando con rodillos de palo largo y algún que otro dolor de cuello, aunque este sábado podrán contar con una plataforma elevadora que facilitará los acabados más altos y detallados. Aunque la previsión meteorológica es incierta para este jueves y viernes, lo cual podría retrasar el trabajo, los artistas esperan finalizar el mural este mismo fin de semana, si el tiempo lo permite.

A pesar del esfuerzo, y del poco tiempo del que disponen para terminar, el ambiente es muy positivo: "Los vecinos pasan por aquí y nos dan ánimos. La verdad es que es un reto, pero ahí también está la magia de todo esto. Ahora no se ve claro porque falta perspectiva, pero cuando esté terminado será otra cosa", dice Iñaki con una sonrisa.

Imperdible ART está, no obstante, a la espera de poder contar con la aprobación y el apoyo para poder ampliar el mural hacia la parte baja del muro, lo que permitiría dar aún más visibilidad a las figuras pintadas y potenciar su impacto visual: "Es difícil y también costoso, pero a ver si pudiéramos darle una solución y continuar algunos dibujos, hacerlos más grandes y que se vean bien desde 150 metros de distancia, que es la idea"; proponen.

Así, entre pinceles, colores y participación ciudadana, Arriondas no solo gana una nueva obra de arte, sino un símbolo de unión, identidad y creatividad compartida a orillas del Sella.