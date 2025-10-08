Corte temporal en la N-632 a su paso por Caravia

El Ayuntamiento de Caravia ha informado del corte total que tendrá lugar mañana jueves en la carretera N-632, a la altura del punto kilométrico 15 y en ambos sentidos, desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.

El cierre se debe a trabajos de mejora en la vía, y durante la jornada la circulación será gestionada por operarios en las rotondas de Colunga y Berbes, garantizando el acceso y la seguridad del tráfico.

Durante el corte, los vehículos ligeros podrán utilizar un camino alternativo que discurre en paralelo al tramo afectado. No obstante, el paso de autobuses y camiones estará restringido, ya que no podrán circular por esta vía alternativa.