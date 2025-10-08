Corte temporal en la N-632 a su paso por Caravia
J. Quince
Caravia
El Ayuntamiento de Caravia ha informado del corte total que tendrá lugar mañana jueves en la carretera N-632, a la altura del punto kilométrico 15 y en ambos sentidos, desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.
El cierre se debe a trabajos de mejora en la vía, y durante la jornada la circulación será gestionada por operarios en las rotondas de Colunga y Berbes, garantizando el acceso y la seguridad del tráfico.
Durante el corte, los vehículos ligeros podrán utilizar un camino alternativo que discurre en paralelo al tramo afectado. No obstante, el paso de autobuses y camiones estará restringido, ya que no podrán circular por esta vía alternativa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)