Jornada negra en las carreteras de Cangas de Onís: un motorista muerto y un herido en dos accidentes

Dos accidentes de tráfico han sacudido la AS-114 a su paso por el concejo de Cangas de Onís, con apenas un día de diferencia entre ambos. Uno de los siniestros tuvo un trágico desenlace, con la muerte de un motorista, mientras que el otro se saldó con un conductor herido leve tras colisionar con un camión y volcar su vehículo.

El suceso más grave tuvo lugar al mediodía de hoy, a la altura de la localidad canguesa de Mestas de Con. Un motorista de nacionalidad británica falleció tras colisionar con un camión cisterna. El impacto provocó que el conductor saliera despedido de la calzada. Las causas del siniestro aún se desconocen.

El otro accidente se produjo en la mañana de ayer, cuando un turismo conducido por un hombre de 70 años chocó frontalmente contra un camión y volcó en el interior del falso túnel de la vía, junto a la ciudad canguesa. El conductor fue excarcelado por efectivos del parque de bomberos de Cangas de Onís y trasladado en ambulancia al Hospital de Arriondas para la realización de pruebas médicas y evaluar su estado.

Los bomberos, en coordinación con los servicios sanitarios, retiraron la puerta del vehículo y extrajeron al herido, inmovilizándolo con un collarín y una tabla de rescate. El aviso al 112 se recibió a las 9:58 horas, y la intervención concluyó a las 12:12 horas tras finalizar las labores de asistencia y retirada del vehículo.