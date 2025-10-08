Posada de Llanes, pone a prueba la destreza a caballo
La localidad llanisca celebra el domingo su tradicional concurso equino
J.Quince
Un año más regresa a Posada de Llanes la tradicional Feria del Pilar que se celebrará este domingo 12 de octubre. El acto fue presentado este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por parte del alcalde Enrique Riestra, los concejales de Medio Rural y Festejos, María del Mar García y José Ramón Amor, y representantes de la Junta Vecinal de la localidad llanisca.
La feria, que se desarrollará en el aparcamiento de El Furacu, dará inicio a las 12:00 horas con las inscripciones y tendrá como primer acto el XX Concurso de Destreza Equina y Gincana Ecuestre.
Los actos continuarán por la tarde con el espectáculo ecuestre "La magia del caballo", a partir de las 16:30 horas al que seguirá la tradicional carrera de cintas de caballo que alcanza su 21 edición.
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)