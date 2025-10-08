Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Posada de Llanes, pone a prueba la destreza a caballo

La localidad llanisca celebra el domingo su tradicional concurso equino

Participante en una pasada edición del certamen ecuestre de Posada

Participante en una pasada edición del certamen ecuestre de Posada / EMILIO G. CEA

J.Quince

Posada (Llanes)

Un año más regresa a Posada de Llanes la tradicional Feria del Pilar que se celebrará este domingo 12 de octubre. El acto fue presentado este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por parte del alcalde Enrique Riestra, los concejales de Medio Rural y Festejos, María del Mar García y José Ramón Amor, y representantes de la Junta Vecinal de la localidad llanisca.

La feria, que se desarrollará en el aparcamiento de El Furacu, dará inicio a las 12:00 horas con las inscripciones y tendrá como primer acto el XX Concurso de Destreza Equina y Gincana Ecuestre.

Los actos continuarán por la tarde con el espectáculo ecuestre "La magia del caballo", a partir de las 16:30 horas al que seguirá la tradicional carrera de cintas de caballo que alcanza su 21 edición.

