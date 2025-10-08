La sorprendente imagen del río Sella sin puente en Arriondas: desaparece el histórico viaducto Emilio Llamedo

Una imagen insólita sorprende estos días a vecinos y visitantes de Arriondas: el puente Emilio Llamedo, que durante 86 años ha unido ambas orillas del río Sella, ya no está. La demolición de esta histórica infraestructura está a punto de finalizar, dejando una estampa inédita en pleno corazón del concejo de Parres.

La desaparición temporal del viaducto forma parte del ambicioso proyecto de renovación impulsado por el Principado y que cuenta con una inversión total de 5,2 millones de euros. El mismo contempla la construcción de una nueva estructura moderna, más ancha, segura y respetuosa con el medio ambiente. El nuevo puente contará con un único tablero de 109 metros de largo, dos metros de altura y 10,8 metros de ancho. A diferencia del anterior, no tendrá las pilastras que ya han sido retiradas del cauce del Sella, estará completamente en voladizo.

Sobre esta nueva plataforma se habilitará una calzada de 7,3 metros para vehículos y dos aceras peatonales de 3,5 metros cada una. En la margen derecha se construirá además un mirador, situado justo encima del lugar desde donde cada mes de agosto se da la salida al Descenso Internacional del Sella, uno de los eventos deportivos y festivos más emblemáticos de la región.

La reforma aumentará significativamente la anchura del puente, que pasará de los 8,4 metros originales a 14,3. Las aceras y la calzada estarán separadas por barreras de seguridad, mejorando la protección tanto para peatones como para vehículos.

Las obras de demolición comenzaron hace aproximadamente un mes, y la previsión es que el nuevo puente Emilio Llamedo esté terminado antes del próximo verano, pudiendo estrenarse en la 87.ª edición del Descenso Internacional.