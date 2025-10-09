Más de 3.000 firmas y 25 asociaciones respaldan la adquisición del Cine Colón, en Cangas de Onís

La campaña de recogida de firmas impulsada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cangas de Onís para recabar apoyos al proceso de compra del Cine Colón llegó a su fin con un "éxito rotundo". En tan solo unas semanas se consiguieron más de 3.000 firmas y el apoyo formal de 25 asociaciones del concejo, que se han unido para pedir la compra del histórico inmueble, localizado en pleno centro de la urbe, a escasos metros de la Casa Consistorial.

Ese movimiento ciudadano demostró "la fuerza, la unidad y el compromiso del pueblo de Cangas de Onís con la recuperación de un espacio emblemático que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La iniciativa, que ha contado además con el respaldo de los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, refleja una voluntad común que trasciende colores políticos y que pone en el centro el interés general del concejo", exponen los impulsores de la campaña.

“El apoyo masivo de nuestros vecinos y vecinas nos da fuerza y motivos para seguir luchando por algo justo: que el Cine Colón sea patrimonio de los cangueses, un espacio para la cultura, el encuentro y el orgullo local”, señaló el regidor popular José Manuel González Castro. Con este respaldo social tan amplio, añade, "el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir trabajando para hacer realidad la compra del Cine Colón, garantizando que este inmueble, cargado de historia y simbolismo, vuelva a tener un papel protagonista en la vida cultural y social de Cangas de Onís".

Asimismo, el equipo de Gobierno "quiere agradecer especialmente a todas las personas, asociaciones, colectivos y entidades locales que se han volcado en esta campaña. Su apoyo demuestra que Cangas de Onís cree en su patrimonio, en su cultura y en su futuro compartido". La campaña de recogida de firmas concluye, pero el impulso ciudadano sigue más vivo que nunca. "El Cine Colón será patrimonio de todos los cangueses y canguesas y desde el equipo de gobierno seguiremos trabajando por la voluntad de nuestros vecinos, el interés general y el desarrollo de nuestro concejo", insisten desde la Casa Consistorial.