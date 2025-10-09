El alcalde de Llanes defiende la actuación municipal ante la polémica urbanización junto a la cueva de Las Herrerías

El alcalde Llanes, Enrique Riestra, ha defendido la actuación del Ayuntamiento en relación con el proyecto urbanístico que afecta al entorno de la cueva de Las Herrerías, en La Pereda, y que ha sido denunciado por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). El regidor sostiene que las cuatro parcelas donde se plantea construir varias viviendas unifamiliares fueron incorporadas al núcleo rural por el Principado de Asturias en la versión definitiva de las normas urbanísticas provisionales que rigen en el concejo.

Riestra subraya que el Consistorio está actuando "con prudencia" y siguiendo el procedimiento legal correspondiente: "Lo que se va a hacer aquí es lo que toque según el procedimiento, con responsabilidad y diferenciándonos de otras épocas, con la responsabilidad que se tiene para con el dinero de los llaniscos".

Respecto a la inclusión de las parcelas en el núcleo rural, explica que no figuraban en el documento inicial del PGOU ni en la versión preliminar de las normas urbanísticas provisionales, pero sí aparecieron finalmente en la aprobación definitiva por parte del Gobierno autonómico: "Supongo que haya prosperado alguna alegación puesta al respecto. Evidentemente, Patrimonio Cultural tendrá que tener un informe y una alegación, como parece que pudo ser, a la vista de que no estaba en la inicial pero sí en la final", señaló, insistiendo en que se trata de una competencia de otra administración.

También justificó que el Ayuntamiento de Llanes decidiera asumir en su planeamiento los núcleos definidos por el Principado para evitar que se generara un desfase normativo que dejase algunas fincas fuera de ordenación: "Lo que no queríamos es que hubiera unos meses en los que estuviesen vigentes las normas provisionales y, al no aparecer la finca en el planeamiento, quedara fuera de ordenación. No nos parecía lógico".

Sobre la denuncia de AVALL, que acusa al Ayuntamiento de permitir una actuación urbanística en pleno entorno protegido y de favorecer intereses privados al incluir las parcelas en el nuevo PGOU, el alcalde se mostró cauto: "Habrá que estudiarla. Los jueces se tendrán que pronunciar y nosotros a seguir el procedimiento que corresponda, con prudencia y sentido común".

El Principado defiende la legalidad de las parcelas

Fuentes del Gobierno asturiano aseguran que las parcelas afectadas son edificables y que se encuentran fuera del ámbito de protección de las pinturas rupestres de la cueva de Las Herrerías. Explican que los terrenos están integrados en un núcleo rural recogido en las normas urbanísticas provisionales actualmente en vigor en Llanes, y que la delimitación del área de especial protección fue tenida en cuenta en el momento de aprobar dichas normas.