Covadonga se prepara para acoger la III Jornada Eucarística Mariana Juvenil: inscripciones abiertas

Acaba de abrirse el plazo de inscripciones para la Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ) 2026, que tendrán lugar en el santuario mariano de Covadonga los días 10, 11 y 12 de julio, bajo el lema "Haced lo que Él os diga" (Jn 2, 5). En esta edición, como novedad, "todos los grupos tienen que hacer primero una preinscripción en la que nos señalen el nombre del grupo, país de origen e idioma del grupo y número aproximado de personas que componen el grupo". Eso sí, los cien primeros grupos inscritos tendrán un descuento, no en la inscripción –que es gratuita– sino en los otros servicios que la JEMJ ofrece: alojamiento y alimentación.

La JEMJ es un gran encuentro anual dirigido a jóvenes entre los 14 y los 30 años. Nació para "luchar por la recuperación de la fe de los jóvenes en la Eucaristía y en el amor a María Santísima". Su objetivo, señala la organización, es "ofrecer a los jóvenes la oportunidad de tener un encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía, de la mano de Nuestra Madre del Cielo, a través de la adoración, la formación, talleres de evangelización eucarística, testimonios, música, espectáculos… "

La del 2026 será la tercera edición de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil. "Al terminar la JEMJ 2025, con más de 1.700 jóvenes reunidos, medios de comunicación tanto en España como más allá de nuestras fronteras presentaron la JEMJ como un evento consolidado e incluso como 'una cita imprescindible'. ¿Te lo vas a perder?", señalan desde la organización.