Si te gustan los quesos, este es el plan que no te puedes perder este domingo en Cangas de Onís

Cangas de Onís se prepara para vivir una de sus citas más emblemáticas. La villa acogerá este domingo, 12 de octubre, el LXXXIV Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa y la XXXVIII Feria de la Miel del Oriente de Asturias, dos eventos que se celebrarán de forma conjunta en la plaza Camila Beceña, entre las 10.00 y las 14.30 horas. La jornada estará amenizada por la Banda de Gaitas “Ciudad de Cangas de Onís”, que pondrá el toque musical a una mañana dedicada a los sabores y tradiciones del oriente asturiano.

La actividad comenzará a las 10.00 horas, con la apertura oficial y la reunión del jurado encargado de deliberar los premios del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa y de la Feria de la Miel del Oriente de Asturias.

A partir de las 11.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un showcooking titulado “El queso Gamonéu en la cocina”, organizado por la DOP Gamonéu, que mostrará la versatilidad de este producto en la gastronomía contemporánea.

La mañana continuará con una cata maridaje de queso Gamonéu y vino DOP Cangas, prevista para las 12.30 horas, una oportunidad para descubrir la armonía entre dos de los productos más representativos del territorio asturiano.

A las 13.30 horas, los más pequeños tendrán su espacio con actividades infantiles de la mano de Vacaberry, también organizadas por la DOP Gamonéu. Seguidamente, se procederá a la entrega de premios a los ganadores del concurso de quesos y de la feria de la miel, poniendo el broche a la mañana festiva.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, la avenida Covadonga será escenario de una exhibición y campeonato de juegos tradicionales e infantiles, recuperando el espíritu lúdico de las fiestas populares.

Además, la celebración no se detendrá el domingo. Del 17 al 26 de octubre se desarrollarán las IV Jornadas Gastronómicas del Queso de los Picos de Europa y de la Miel, en las que diferentes establecimientos de la comarca ofrecerán menús y propuestas culinarias inspiradas en estos productos emblemáticos.

Cangas de Onís se convertirá así, un año más, en el punto de encuentro de productores, artesanos y amantes de la buena mesa, en una cita que reivindica la tradición, la calidad y el sabor del territorio.