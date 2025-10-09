Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo corte total en el puente de Ribadesella: dos días y durante este horario

Los días 14 y 16 de octubre el viaducto se cerrará completamente al tráfico entre las 9:00 y la 13:00 horas

Obras en el puente de Ribadesella

Obras en el puente de Ribadesella / R. J. Q.

J. Quince

Ribadesella

Continúan avanzando las obras de rehabilitación del puente de Ribadesella, que afrontará la próxima semana otros dos nuevos cortes totales al tráfico rodado. Según ha informado el Ayuntamiento, el paso estará cerrado los días martes 14 y jueves 16 de octubre, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Los trabajos se centran en el micropilotaje de las pilastras, una intervención clave para reforzar la estructura del puente antes de actuar sobre el tablero. El pasado 1 de octubre ya se produjo un primer corte para permitir la instalación de una de las máquinas necesarias para llevar a cabo esta actuación, aunque en aquella ocasión el cierre fue breve, de apenas 45 minutos, y apenas afectó al tráfico.

Actualmente, el puente que conecta el centro de la capital riosellana con la playa de Santa Marina permanece abierto al tráfico solo en sentido de salida hacia el arenal, con circulación regulada por semáforos. Además, el paso peatonal en ese mismo lado continúa cerrado, como medida de seguridad durante las obras.

