La ópera de Oviedo lleva "Roméo et Juliette" a Ribadesella
La Casa de Cultura retransmitirá en directo la función del Teatro Campoamor el miércoles 15 de octubre
J. Quince
La Ópera de Oviedo llega a Ribadesella con una emisión en directo de "Roméo et Julliete", la célebre obra del compositor Charles Gounod. La representación, que tendrá lugar el miércoles 15 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Campoamor de Oviedo, podrá disfrutarse en tiempo real en la Casa de Cultura riosellana.
Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración entre la Fundación Ópera de Oviedo, la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella y el Ayuntamiento de Ribadesella. La entrada será libre hasta completar el aforo.
La obra
Estrenada el 27 de abril de 1867 en el Théâtre Lyrique de París, Roméo et Juliette está basada en la tragedia homónima de William Shakespeare. El libreto, firmado por Jules Barbier y Michel Carré, adapta con sensibilidad la historia de los amantes de Verona, enfrentados al odio entre sus familias.
Musicalmente, Gounod compone una partitura delicada, llena de lirismo y con una línea de canto belcantista, propia de la tradición de la grand ópera francesa. La obra se caracteriza por su ternura, elegancia y momentos de intensa emoción, y supuso una influencia notable en compositores posteriores como Massenet o Debussy.
