Así se organizan los vecinos de El Mazucu para mejorar los caminos rurales
Los habitantes del valle de Caldueñu colaboran en las obras de hormigonado de la pista de La Llana
J. Quince
Los ganaderos del valle de Caldueñu protagonizaron este miércoles una jornada de sextaferia en la localidad de El Mazucu, en el concejo de Llanes, para colaborar en los trabajos de hormigonado del camino de La Llana.
Esta actuación forma parte del plan municipal de mejora de caminos ganaderos impulsado por la Concejalía de Agroganadería del Ayuntamiento de Llanes, que contempla también la intervención en otros cuatro tramos del valle, con un total de 350 metros de pistas a acondicionar.
El suministro de hormigón, a cargo del Consistorio, ha sido adjudicado por un importe de 16.988 euros. Una vez incluidos los trabajos en Caldueñu, el plan continuará con nuevas actuaciones en el valle de Ardisana, dentro del mismo programa de apoyo a las infraestructuras rurales y ganaderas.
