Un otoño activo en Cangas de Onís: campamentos, talleres y actividades para pequeños y mayores

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por el regidor popular José Manuel González Castro, ha presentado una completa programación de actividades para el curso 2025-2026, dirigida a niños, adolescentes y familias del municipio. La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Principado de Asturias, asociaciones y colectivos locales, tiene como objetivo facilitar la conciliación familiar y laboral, al tiempo que promueve el ocio educativo, la cultura, el deporte y la convivencia intergeneracional.

Bajo el nombre de ‘Cangas Concilia’, el consistorio pone en marcha un conjunto de recursos y actividades diseñados para apoyar a las familias durante el curso escolar y en periodos no lectivos. Entre las propuestas destacan los campamentos temáticos, que se desarrollarán a lo largo del año: el Campamento de Halloween (3 y 4 de noviembre), el Campamento de Navidad (22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero), el Campamento de Carnaval (13, 16 y 17 de febrero) y el Campamento de Semana Santa (30 y 31 de marzo y 1 de abril).

Además, se mantienen las actividades permanentes, entre las que se incluyen el servicio Madrugadores, que ofrece acogida temprana de lunes a viernes entre las 7:00 y las 9:00 horas; el programa Sábados Activos, con actividades deportivas y semidirigidas para jóvenes de 7 a 16 años; y las propuestas Canguesinos (para edades de 3 a 8 años) y Canguesinos 2.0 (de 9 a 12 años), que se celebran los viernes en la Casa de Cultura. A ello se suma el Taller de Animación a la Lectura, que tiene lugar los lunes de 15:30 a 16:30 horas.

Todas las actividades requieren inscripción previa, que puede formalizarse en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, la Casa de Cultura, Fusión o Maravilloso Desastre (Covíella-Peruyes).

Actividad en otoño

Por otro lado,e l consistorio cangués refuerza su oferta con una amplia programación de actividades culturales, deportivas y educativas para los meses de otoño.

El programa Canguesinos y Canguesinos 2.0 mantiene su cita semanal los viernes en la Casa de Cultura: los más pequeños (de 3 a 8 años) participarán de 17:30 a 19:00 horas, mientras que el grupo de mayores (de 9 a 12 años) lo hará de 19:30 a 21:30 horas. Las inscripciones se abren cada semana a partir del miércoles.

La programación incluye también la convocatoria del V Concurso de Fotografía Turística “Ciudad de Cangas de Onís”, bajo el lema “Con los pies en la tierra: productos naturales de Cangas de Onís”. Se otorgarán diez premios de 200 euros cada uno, y el plazo para participar permanecerá abierto del 6 al 31 de octubre, hasta las 23:59 horas.

Otra de las propuestas destacadas son los Sábados Deportivos para Adolescentes, una actividad gratuita que se desarrollará en el Polideportivo Municipal de 19:00 a 22:00 horas. Está dirigida a jóvenes de 12 a 16 años (nacidos entre 2009 y 2013) y ofrece la posibilidad de practicar deportes libres bajo la supervisión de monitores especializados.

Las familias podrán participar asimismo en el Taller de Orientación Educativa Familiar, que se celebrará los miércoles de 10:00 a 12:00 horas, entre el 15 de octubre y el 3 de diciembre, en la Casa de Cultura. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 14 de octubre.

Por su parte, los Sábados Deportivos para la infancia, destinados a niños y niñas de 7 a 11 años, tendrán lugar durante el mes de octubre en el Polideportivo Municipal, de 17:00 a 19:00 horas. La programación incluirá jornadas temáticas: el 11 de octubre se ofrecerán acrobacias, escalada y juegos deportivos; el 18 de octubre, baile moderno, kickboxing y actividades lúdicas; y el 25 de octubre, sesiones de baile moderno y patinaje. Las plazas son limitadas y requieren inscripción semanal.

El Ayuntamiento se muestra convencido de que con este conjunto de iniciativas reafirma su "compromiso con las familias, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo actividades de calidad que fomentan la igualdad de oportunidades, el aprendizaje y el disfrute del tiempo libre en un entorno saludable".