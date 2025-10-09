El PSOE de Llanes denuncia que PP y Vecinos bloquean la condena del genocidio en Gaza

El Grupo Municipal Socialista de Llanes ha denunciado que el equipo de gobierno formado por Vecinos x Llanes y el Partido Popular ha bloqueado la aprobación de una declaración institucional para condenar la tragedia humanitaria que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza.

Según el PSOE, tras semanas de silencio, su insistencia logró reunir a los portavoces municipales para debatir una moción conjunta. En ese encuentro, los representantes de ambos partidos propusieron modificar el texto original, sustituyendo la condena del genocidio por la expresión "lo que para unos es un genocidio", un cambio que, según los socialistas, minimiza la gravedad de la situación.

El Grupo Municipal Socialista también afirma que, ante esta propuesta, trasladaron al alcalde su disposición a ceder en aspectos simbólicos, como la retirada del punto que solicitaba colgar la bandera palestina en la fachada del Ayuntamiento, pero manteniendo la condena firme y sin matices del genocidio.

Recuerdan desde el partido que en noviembre de 2023 ya se aprobó, a propuesta de los socialistas, una declaración institucional que condenaba los atentados de Hamás contra Israel y rechazaba toda forma de violencia: "Siempre hemos condenado la violencia venga de donde venga, pero parece que el bipartito no condena todas por igual", advierte el secretario de los socialistas de Llanes, Óscar Torre.

Decenas de personas se concentraron hace unos días frente al Casino de Llanes para exigir justicia y mostrar su solidaridad con el pueblo palestino: "En Llanes la sociedad civil ha dado ejemplo de humanidad y compromiso, mientras el gobierno municipal mira hacia otro lado", concluye Torre.