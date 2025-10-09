El queso Gamonéu y el vino de La Rioja se darán la mano en Cangas de Onís
Ambas entidades completarán su hermanamiento con un acto formal en el consistorio seguido de una cata de productos
La Cofradía del Queso de Gamonéu, que preside Favila Quintana, y la Cofradía del Vino de La Rioja confirmarán su hermanamiento en un acto que se desarrollará este sábado en el Ayuntamiento de Cangas de Onís. La actividad sigue al acto celebrado el pasado mayo en tierras riojanas.
Es un año especial para la Denominación de Origen Rioja, la más antigua de España, pues cumple su centenario. Entre los actos para celebrarlo está su unión con el queso asturiano. Tras el acto, disfrutarán por la capital canguesa y en el restaurante Finca Villa María-El Campanu llevarán a cabo el maridaje en cata guiada de los quesos de Gamonéu y los vinos de la Rioja.
Está previsto degustar cuatro quesos de Gamonéu, tanto en su variedad del puerto, como del valle, junto a cuatro vinos Rioja. La cata estará dirigida por miembros de sus cofradías y consejos reguladores.
