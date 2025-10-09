Walter Bouzán, rumbo al Mundial de Sudáfrica

El laureado palista riosellano Walter Bouzán Sánchez pondrá rumbo, este sábado, día 11, a Durban (Sudáfrica), donde tomará parte, del 17 al 19 de octubre, en el Campeonato del Mundo de kayak de mar, como integrante de la selección nacional de España. En aguas sudafricanas el deportista del Club Piragüismo El Sella competirá en SS-1 y también en la categoría mixta SS-2, en esta modalidad formando barco de equipo con la gerundense, afincada en Canarias, Judit Vergés.