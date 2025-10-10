Llanes inicia las obras de los vestuarios de la pista municipal de atletismo de La Corredoria
Los trabajos cuentan con 31.520 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de tres meses
J. Quince
La pista municipal de atletismo de La Corredoria, en la localidad llanisca de Bricia, contará con nuevos vestuarios. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Llanes tras iniciar las obras de construcción que contarán con un presupuesto de 31.520 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
Los nuevos vestuarios se ubicarán en el edificio usado previamente como almacén, de 40 metros cuadrados de superficie y situado junto al acceso norte del recinto deportivo, que será reconvertido para su nuevo uso. A su vez se ha dispuesto en la instalación deportiva una caseta prefabricada como nuevo almacén.
Según el proyecto, la actuación permitirá transformar el antiguo almacén en dos vestuarios separados. Cada uno de ellos contará con un área de vestuario y con un área de aseo independizada. En ellos existirá el mobiliario necesario con bancos, ducha, inodoro y lavabo, garantizando ambos la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Para ello se construirá una doble rampa de acceso que salve los 15 centímetros de desnivel existente.
Los trabajos abordarán las oportunas divisiones interiores y se acondicionará el espacio, dotándolo de las instalaciones de electricidad, iluminación, acometidas y saneamiento, además de abrir nuevos huecos para puertas y ventanas en la edificación. Se instalará pavimento de gres porcelánico antideslizante, y la actuación concluirá con el pintado, interior y exterior del inmueble.
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Acuerdo cerrado, el Oviedo ya tiene nuevo entrenador: Carrión está camino de Oviedo para firmar
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Bombazo en el Oviedo: ¡Veljko Paunovic, destituido!
- Luis Carrión, opción para sustituir a Paunovic en el Oviedo
- Veljko Paunovic abandona El Requexón junto a su equipo tras ser destituido como entrenador del Oviedo: 'Mucha suerte, así es el fútbol
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad