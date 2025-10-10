Llanes inicia las obras de los vestuarios de la pista municipal de atletismo de La Corredoria

La pista municipal de atletismo de La Corredoria, en la localidad llanisca de Bricia, contará con nuevos vestuarios. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Llanes tras iniciar las obras de construcción que contarán con un presupuesto de 31.520 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Los nuevos vestuarios se ubicarán en el edificio usado previamente como almacén, de 40 metros cuadrados de superficie y situado junto al acceso norte del recinto deportivo, que será reconvertido para su nuevo uso. A su vez se ha dispuesto en la instalación deportiva una caseta prefabricada como nuevo almacén.

Según el proyecto, la actuación permitirá transformar el antiguo almacén en dos vestuarios separados. Cada uno de ellos contará con un área de vestuario y con un área de aseo independizada. En ellos existirá el mobiliario necesario con bancos, ducha, inodoro y lavabo, garantizando ambos la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Para ello se construirá una doble rampa de acceso que salve los 15 centímetros de desnivel existente.

Los trabajos abordarán las oportunas divisiones interiores y se acondicionará el espacio, dotándolo de las instalaciones de electricidad, iluminación, acometidas y saneamiento, además de abrir nuevos huecos para puertas y ventanas en la edificación. Se instalará pavimento de gres porcelánico antideslizante, y la actuación concluirá con el pintado, interior y exterior del inmueble.