El mejor queso y la miel del Oriente, protagonistas en Cangas de Onís

Cangas de Onís vive durante este mes de octubre una de sus citas más esperadas: la Feria del Queso y la Miel, que convierte a la villa en capital gastronómica del oriente asturiano entre los días 3 y 12 de octubre. La programación de este año, organizada por el Ayuntamiento, incluye el LXXXIV Concurso-Exposición de los Quesos de los Picos de Europa y la XXXVIII Feria de la Miel del Oriente de Asturias, además de degustaciones, showcookings, catas y actuaciones musicales que ponen en valor la tradición quesera y apícola de la comarca.

La feria arrancó el pasado viernes 3 de octubre con la presentación oficial del programa en el salón de actos del Ayuntamiento. El pregón corrió a cargo de Ramón Hevia Castaño, expresidente de la asociación de empresarios de los Picos de Europa (INCATUR) y del club de fútbol Cánicas A.C., en un acto que contó con la actuación del cuarteto de cuerda Concerto y del gaitero Óscar Fernández.

Durante el primer fin de semana, los días 4 y 5 de octubre, la plaza Camila Beceña acogió la XX Feria Regional de Quesos, con una amplia representación de queserías artesanas y la participación especial de bodegas de vino de Cangas del Narcea y tonel de sidra asturiana. Los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente festivo con música en directo: el sábado a cargo de un grupo local y el domingo con la actuación de The Bandula, a las 13.30 horas.

La multitudinaria cita se reanuda este fin de semana con uno de sus momentos más esperados. Mañana, sábado 11 de octubre, a las 13.00 horas, el salón de actos del Ayuntamiento acogerá la confirmación del hermanamiento entre la Cofradía del Queso Gamonéu y la Cofradía del Vino de La Rioja, un acto simbólico que refuerza los lazos entre dos tradiciones gastronómicas con denominación de origen y larga historia.

Un stand de la pasada edición. / J. M. Carbajal

El día grande, el domingo

La jornada grande llegará el domingo 12 de octubre, con la celebración del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa y la Feria de la Miel del Oriente de Asturias, que se desarrollarán en la Plaza Camila Beceña de 10.00 a 14.30 horas.

Desde primera hora, los visitantes podrán asistir a la reunión del jurado para la deliberación de premios y disfrutar de las actuaciones de la Banda de Gaitas de Cangas de Onís, que pondrá música al ambiente festivo. A las 11.30 horas, la DOP Gamonéu ofrecerá un showcooking bajo el título "El queso Gamonéu en la cocina", en el que se mostrarán distintas aplicaciones culinarias de este producto emblemático.

El programa continuará a las 12.30 horas con una cata maridaje de queso Gamonéu y vino DOP Cangas, mientras que en paralelo se desarrollarán actividades infantiles a cargo de Vacabreya, que acercarán el mundo del queso a los más pequeños.

La entrega de premios del Concurso-Exposición de Quesos y de la Feria de la Miel tendrá lugar a las 13.30 horas, reconociendo la calidad de los productores participantes. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, la Avenida Covadonga acogerá una exhibición y campeonato de juegos tradicionales e infantiles, que cerrará el programa central con un ambiente popular y familiar.

La programación se extenderá también más allá del fin de semana grande. Los días 18 y 19 de octubre, la plaza Camila Beceña será escenario de la IV Feria de Antigüedades de Cangas de Onís, abierta al público mañana, sábado, de 11.00 a 21.00 horas; y el domingo 12, de 10.00 a 15.00 horas.

Puesto quesero de una edición anterior de la cita. / J. M. Carbajal

Jornadas gastronómicas

Además, entre el 17 y el 26 de octubre, varios restaurantes de la zona se sumarán a las IV Jornadas Gastronómicas del Queso y la Miel, con menús especiales que permitirán degustar diferentes elaboraciones en torno a estos productos de los Picos de Europa.

Con un programa que combina tradición, música, gastronomía y divulgación, la Feria del Queso y la Miel de Cangas de Onís reafirma su posición como una de las citas más destacadas del calendario festivo y agroalimentario del Principado. Un evento que, edición tras edición, mantiene viva la esencia de la comarca y el legado de sus elaboradores, verdaderos guardianes de la identidad rural asturiana.