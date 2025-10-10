La residencia Ciudad Dorada de Colunga se apunta a la música para sanar

Música y salud llegan este sábado 11 de octubre a la Residencia de Mayores "Ciudad Dorada" en Colunga con la presentación del proyecto "Hier Encore", una iniciativa que utiliza la música popular como herramienta para mejorar la salud mental y social de las personas mayores. Enmarcado en el Día Mundial de la Salud Mental, este proyecto busca combatir la soledad, el sedentarismo y el aislamiento, promoviendo la participación activa a través de talleres y conciertos con repertorio de los años 60 y 70.

Dirigido por Alejandro Luaces, músico y profesor con amplia experiencia en intervenciones comunitarias, "Hier Encore" plantea la música en vivo como un bálsamo que favorece la interacción, la memoria y el bienestar emocional. Con géneros como boleros, tangos, coplas y rock, la iniciativa pretende generar un espacio de encuentro y salud comunitaria que vaya más allá de una simple actividad puntual.

Este proyecto se extenderá durante los próximos meses a nivel nacional, trabajando en colaboración con asociaciones y servicios sociosanitarios, y subrayando la importancia de la música como un activo de salud sostenible para las personas mayores, con especial atención a la prevención de la soledad y el aislamiento social.