La residencia Ciudad Dorada de Colunga se apunta a la música para sanar
El proyecto, dirigido por el músico Alejandro Luaces, utiliza canciones clásicas para mejorar la salud mental y social de las personas mayores con talleres y conciertos participativos
J. Quince
Música y salud llegan este sábado 11 de octubre a la Residencia de Mayores "Ciudad Dorada" en Colunga con la presentación del proyecto "Hier Encore", una iniciativa que utiliza la música popular como herramienta para mejorar la salud mental y social de las personas mayores. Enmarcado en el Día Mundial de la Salud Mental, este proyecto busca combatir la soledad, el sedentarismo y el aislamiento, promoviendo la participación activa a través de talleres y conciertos con repertorio de los años 60 y 70.
Dirigido por Alejandro Luaces, músico y profesor con amplia experiencia en intervenciones comunitarias, "Hier Encore" plantea la música en vivo como un bálsamo que favorece la interacción, la memoria y el bienestar emocional. Con géneros como boleros, tangos, coplas y rock, la iniciativa pretende generar un espacio de encuentro y salud comunitaria que vaya más allá de una simple actividad puntual.
Este proyecto se extenderá durante los próximos meses a nivel nacional, trabajando en colaboración con asociaciones y servicios sociosanitarios, y subrayando la importancia de la música como un activo de salud sostenible para las personas mayores, con especial atención a la prevención de la soledad y el aislamiento social.
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Acuerdo cerrado, el Oviedo ya tiene nuevo entrenador: Carrión está camino de Oviedo para firmar
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Bombazo en el Oviedo: ¡Veljko Paunovic, destituido!
- Luis Carrión, opción para sustituir a Paunovic en el Oviedo
- Veljko Paunovic abandona El Requexón junto a su equipo tras ser destituido como entrenador del Oviedo: 'Mucha suerte, así es el fútbol
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad