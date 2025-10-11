Taxis, autocaravanas y normas conjuntas: así es el gran pacto del oriente asturiano que busca un turismo más sostenible
Los alcaldes de Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís buscan unir fuerzas para compatibilizar el crecimiento turístico y la calidad de vida vecinal
Los buenos datos turísticos del verano han dejado más que playas llenas en el oriente asturiano: han encendido el motor de la cooperación entre Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís, tres concejos que comparten mucho más que paisajes de postal.
Los alcaldes de los tres municipios, Enrique Riestra (Llanes), Paulo García (Ribadesella) y José Manuel González (Cangas de Onís) se sentaron ayer en la misma mesa. En la agenda, temas tan variados como movilidad, sostenibilidad y servicios públicos, con un objetivo común: hacer que el crecimiento turístico siga siendo un aliado del entorno y de la calidad de vida vecinal.
Uno de los puntos fuertes del encuentro fue la actualización de la ordenanza del servicio de autotaxi, una pieza clave para mejorar la movilidad en estas zonas. La idea es adaptar el servicio a las nuevas necesidades de residentes y visitantes, con soluciones coordinadas que faciliten los desplazamientos entre concejos y garanticen un servicio moderno y eficiente.
Otro asunto sobre la mesa fue el auge del turismo en caravana y autocaravana, cada vez más popular entre quienes buscan libertad y naturaleza. Los alcaldes coincidieron en que es hora de armonizar la normativa para compatibilizar esta modalidad con el cuidado del entorno y la convivencia vecinal.
La temporada estival cerró con cifras de ocupación y afluencia espectaculares, confirmando al oriente asturiano como uno de los grandes destinos del norte de España. Pero lejos de dejarlo pasar, los tres concejos quieren aprovechar el impulso para reforzar su apuesta por un modelo turístico sostenible: equilibrar desarrollo económico, respeto ambiental y servicios públicos de calidad.
Pacto por el futuro del oriente
La reunión concluyó con un compromiso claro: mantener encuentros periódicos para seguir tejiendo proyectos comunes que fortalezcan el territorio. Porque, como coincidieron los alcaldes, “trabajar juntos no solo nos hace más fuertes, sino también más sostenibles”
