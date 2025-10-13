El mejor gamonéu del puertu, a precio de "oro blanco"

El “oro blanco” de los Picos de Europa, elaborado en las vertientes onisense y canguesa del parque nacional de los Picos de Europa no entiende de crisis. La variedad de gamonéu del puertu alcanzó una cotización de 53 euros por kilogramo en el reciente concurso quesero de Cangas de Onís; en tanto el gamonéu del valle cotizó a 38 euros/kilo. La variedad de Cabrales alcanzó un promedio de 45 euros/kilo. A la cita asistieron el pasado fin de semana numerosas autoridades, encabezadas por la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y el regidor popular de Cangas de Onís, José Manuel González Castro.

La Quesería Gumartini, de Covadonga Fernández, de Intriago (Cangas de Onís), conquistó el 84 º Concurso de Quesos de los Picos de Europa, en la variedad de gamonéu del puertu con una enorme afluencia de visitantes. Los cerca de 400 kilos expuestos, de los únicos tres artesanos-elaboradores que aún siguen produciendo esa exquisita variedad del puertu, “volaron” en un santiamén.

Segunda en la variedad gamonéu del puertu fue la Quesería de Enrique Remis, de Onís, cuya titular es Pilar Amieva, siendo el tercer premio para la Quesería Uberdón, propiedad del cangués José Luis Alonso. El jurado hubo de catar alrededor de una treintena de piezas de las distintas variedades, cumpliendo con creces su cometido y destacando la calidad de los productos presentados.

En la variedad gamonéu del valle, con once artesanos-elaboradores en concurso, se alzó con el primer premio la quesería Demués (Onís), siendo el segundo galardón para la quesería Priena –Alberto Martínez, su titular, se enteró del premio cuando se encontraba en una boda en Corao, siendo una de las grandes anécdotas del certamen quesero. El tercer galardón fue para la quesería L’Arbeyal, de Graciela Valle Fernández, presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. En el Cabrales, con nueve concursantes, el primer premio acabó en manos de la quesería de Ángel Díaz Herrero, seguida de Valfriu y de la quesería de Juan José Bada Herrero. En el tipo Los Beyos resultó triunfadora la quesería Picu´l Sella.

Respecto a los quesucos de Liébana, procedentes de la vecina comunidad autónoma de Cantabria, las queserías Peña Sagra y Alles, fueron primera y segunda, respectivamente, repitiendo el éxito cosechado en la anterior edición. En la variedad del queso picón Bejes-Tresviso, igualmente cántabro, los tres premios irían a parar a la quesería Andara, Río Corvera y Javier Campo. Por su parte, los mejores stands de la XXXVIII Feria de la Miel del Oriente fueron los sw Miel Inmaculada, José Francisco Teleña y Manuel Allende Nieda.