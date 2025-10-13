No solo el queso Cabrales bate récords: este es el desorbitado precio que alcanzó el Gamonéu del Puerto en el Concurso de los Picos

El salón de actos de la Casa Consistorial de Cangas de Onís albergó, este fin de semana, la confirmación de hermanamiento entre la Cofradía del Queso Gamonéu, que preside Favila Quintana, y la Cofradía del Vino de Rioja. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del centenario del Consejo Regulador de DOCa Rioja. El evento contó con la asistencia del alcalde cangués, José Manuel González Castro, y de la presidenta del Consejo Regulador del Queso Gamonéu DOP, Graciela Valle Fernández, entre otras personalidades.

La actividad desarrollada en el Ayuntamiento cangués, con música de gaita, vino a completar al acto de hermanamiento que tuvo lugar el pasado mes de mayo en tierras riojanas. En esta oportunidad, también se dieron cita en Cangas, en calidad de invitadas, las cofradías del Sabadiego (Noreña), de Doña Gontrodo (Oviedo), del Arroz con Leche (Cabranes) y Stofé (Wavre, Bélgica); además de la Cofradía del Vino de Rioja y la anfitriona Cofradía del Queso Gamonéu.

El jurado cata los quesos del concurso. / J. M. C.

Tras el protocolario evento, los cofrades pasearon por la ciudad canguesa antes de acudir al restaurante Finca Villa María-El Campanu, donde llevaron a cabo el maridaje en cata guiada de los quesos gamonéu –tanto en la variedad del puertu como en la del valle– y los vinos de rioja.

Ayer, domingo, los cofrades visitaron la carpa del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa y la Feria de la Miel del Oriente de Asturias, en la céntrica plaza Camila Beceña, en la urbe canguesa. En este espacio se puso de relieve que el "oro blanco" de los Picos de Europa, elaborado en las vertientes onisense y canguesa del parque nacional, no entiende de crisis, sino todo lo contrario. Se batieron todas las barreras de la variedad de gamonéu del puertu y se alcanzó una cotización de 53 euros por kilo, tan solo un euro más que en la edición de 2024.

José Luis Alonso, de la Quesería Uberdón. / J. M. C.

Este precio no espanta a los potenciales clientes, pues se trata de uno de los mejores manjares del mundo, con una calidad suprema y que tiene una producción muy limitada, a tenor de la temporada. Eso sí, los problemas que atesoran los artesanos continúan a la orden del día, sin solución: los daños de los lobos a las cabañas ganaderas y el incremento imparable de matorral en las antaño zonas de pasto.