Este será el itinerario alternativo, este martes y el jueves, a causa del corte del puente de Ribadesella

El corte por obras del puente de Ribadesella este martes, de diez de la mañana a una de la tarde, y el próximo jueves, una hora antes, a partir de las nueve, ha obligado a diseñar un itinerario alternativo durante el citado tramo horario. La solución adoptada por el Ministerio de Transporte se lleva a cabo a través de la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio, a la altura del kilómetro 319, y Pando/Bones, en el kilómetro 326. El resto de las jornadas de obra en la mejora del viaducto se mantiene, como hasta ahora, el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingos y regulado por medio de semáforos.

Itinerario alternativo este martes a causa del corte del puente de Ribadesella / LNE

El corte del puente previsto para este martes se debe a la colocación de los equipos de fondeo para el anclaje de la barrera acuática antiturbidez, cubriendo de las pilas uno a la cuatro. El corte del jueves, de 9 a 13 horas, es debido al hormigonado de la limpieza en la pila tres. Se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, "previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad", señalan fuentes ministeriales.