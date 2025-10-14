Abel García Cimentada, entre la piragua y el deporte rural
Del tal palo, tal astilla. El joven palista cangués Abel García Cimentada (SCD Ribadesella), vencedor de la pasada edición del Descenso Internacional del Sella, en la modalidad de K-1, sigue la estela del Deporte Rural.
El pasado domingo, festividad del Pilar, en plena Avenida de Covadonga, frente a "La Machaca", se pudo ver al joven participando, como uno más, en las diversas especialidades que se practican por los pueblos y aldeas del área de influencia de la zona de los Picos de Europa.
