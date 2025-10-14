Arriondas llevará a cabo la recogida de basuras con cubos "de quita y pon"

El Ayuntamiento de Parres aprobó en el pleno del pasado viernes 10 de octubre el expediente de contratación para licitar el nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, con un presupuesto de 5.064.468 euros y una duración prevista de diez años.

El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas se encuentra ya abierto y finalizará el próximo 20 de noviembre. Desde el equipo de gobierno destacan el trabajo previo realizado para diseñar un pliego técnico que recoja importantes mejoras en la prestación del servicio: "Sabemos que ha sido un proceso largo, probablemente más de lo que nos gustaría, pero es un contrato complejo y un proceso tedioso pero creemos que ha merecido la pena para poder tener un pliego que va a permitir lo que creemos que será una mejora sustancial en el servicio", explicó el concejal de Hacienda, Víctor Rodríguez Caldevilla.

Una de las principales novedades del contrato será la prestación del servicio en Arriondas, incluyendo los barrios de Castañera y el Castañéu, a través del sistema de cubeo de "quita y pon". Se trata de una medida acordada por unanimidad de los grupos políticos con representación municipal en una comisión celebrada en mayo del año pasado.

Además, el nuevo servicio duplicará la recogida de enseres, que pasará a ser quincenal en lugar de mensual, e incorporará la recogida de plásticos agrícolas en las explotaciones ganaderas. También se comenzará a recoger la fracción orgánica de forma separada, cumpliendo así con la normativa ambiental vigente.

Otras mejoras contempladas en el contrato son los refuerzos especiales para la celebración de fiestas y eventos, así como servicios adicionales para la hostelería en época estival. En la zona rural, se llevará a cabo una renovación integral de todos los contenedores, los cuales deberán estar convenientemente fijados al suelo.

También se adquirirá un vehículo más pequeño, destinado a prestar servicio en zonas de difícil acceso donde actualmente no llega el camión principal. El contrato exigirá además el lavado mensual de todos los contenedores.

Otro de los aspectos destacados del nuevo contrato será la elaboración de distintos planes de mejora en la ejecución del servicio, entre ellos un Plan de Atención al Ciudadano. La empresa adjudicataria deberá encargarse de recoger avisos, sugerencias y peticiones vecinales, así como gestionar su resolución directa.

También se contempla un Plan de Gestión Medioambiental para velar por el cumplimiento de la normativa en este aspecto, valorándose la utilización de vehículos de bajas emisiones y la realización de campañas de concienciación sobre la importancia de reciclaje.

"Es evidente que el servicio podría mejorar aún más pero es obligatorio que la tasa que repercute a los ciudadanos por la prestación de este servicio sirva para recaudar el cien por cien de lo que nos cuesta, por lo tanto, cada una de las mejoras que pudiésemos incorporar lo que haría sería perjudicar aún más el bolsillo de nuestros vecinos", añadió el edil de Hacienda.