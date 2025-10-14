Cangas de Onís rehabilita las antiguas escuelas de Nieda y Peruyes

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha iniciado un plan de reforma en las antiguas Escuelas de Nieda y Peruyes con el objetivo de garantizar su conservación, mejorar su eficiencia energética y accesibilidad, y reforzar su uso como espacios de convivencia al servicio de las asociaciones vecinales.

En Nieda, la actuación cuenta con un presupuesto de 34.255 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto, redactado por la arquitecta Ana Llano Valle, contempla la sustitución de carpinterías y pavimentos, la instalación del aislamiento térmico, una estufa de pellets para mejorar la eficiencia energética, trabajos de pintura, medidas para prevenir humedades y una nueva rampa de acceso que garantice la accesibilidad universal.

En Peruyes, los trabajos se centran en la eliminación de humedades y la mejora de los accesos al edificio, intervenciones clave para asegurar la durabilidad de la antigua escuela y facilitar su uso cotidiano por parte de los vecinos.

Ambos inmuebles son gestionados por las asociaciones vecinales, con las que el Ayuntamiento cangués mantiene una colaboración activa. Las reformas responden al compromiso municipal de trabajar de la mano con las entidades locales, reconociendo su papel en la vida social, cultural y comunitaria de los pueblos:

"Nuestro compromiso con el medio rural es claro: cuidar, mantener y mejorar los equipamientos que utilizan nuestros vecinos. Estas escuelas no son solo edificios, son espacios de vida y convivencia que fortalecen la identidad y la cohesión de nuestros pueblos”, destacó el alcalde, José Manuel González Castro.