Comienzan las obras de mejora de una senda emblemática de los Picos de Europa

Se han iniciado los trabajos de mejora de la accesibilidad de infraestructuras de uso público del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre los que destaca el mantenimiento y adecuación de la Canal del Texu, el sendero escarpado que da acceso a la localidad de Bulnes, en el concejo de Cabrales.

Esta actuación forma parte de un plan más amplio de intervención en la red de senderos del espacio protegido, con el objetivo de facilitar el uso ganadero y recreativo de los caminos, reforzar la señalización para garantizar la seguridad de los usuarios y conservar infraestructuras tradicionales que, de otro modo, podrían deteriorarse hasta quedar en desuso. El proyecto cuenta con una inversión de 425.000 euros cofinanciada por los fondos europeos Next Generation.

En el caso de la Canal del Texu, la actuación se prolongará durante aproximadamente dos o tres semanas, periodo en el que está prevista la presencia de pequeña maquinaria trabajando sobre el terreno. Desde la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias advierten de que podrá haber interrupciones puntuales del paso por motivos de seguridad, que se anunciarán con antelación y tratarán de minimizarse al máximo.