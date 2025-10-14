Correos pone a la venta el sello conmemorativo del Belén de Cangas de Onís

Correos acaba de poner a la venta sus sellos dedicados a la Navidad. Los protagonistas son Torrejón de Ardoz, en Madrid, y Cangas de Onís, en el Oriente asturiano. De este último se han editado 90.000 ejemplares en el que el protagonismo es del Belén navideño que se instala en el puente romano de la capital canguesa.

Torrejón de Ardoz, que posee el mayor parque de atracciones dedicado a la Navidad y una fiesta navideña declarada de Interés Turístico Regional, es el protagonista de los sellos de tarifa A; mientras que Cangas es el elegido para los sellos de tarifa B. El sello cangués tiene un coste de 1,85 euros y un tamaño de 40,9 por 28,8 milímetros.

La oficina Cangas de Onís, sita en la planta baja del edificio Correos, en la calle Constantino González, no solo tiene a la venta el sello, sino que se podrá matasellar hasta el 14 de noviembre. Además, también se pondrá a la venta un sobre conmemorativo.