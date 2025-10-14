Luz verde al plan que permitirá la expansión urbanística de Cangas de Onís: así será la urbanización de Contranquil

El Ayuntamiento de Cangas de Onís acaba de aprobar, inicialmente, el Estudio de Detalle del sector SUR-3 "Ería de la Vega de Contranquil", un documento técnico que actualiza la ordenación urbanística de esta zona de expansión de la villa canguesa. "Cangas de Onís avanza en un urbanismo más ordenado y sostenible. La nueva ordenación mejora el diseño del área sin aumentar la edificabilidad ni cambiar los usos del suelo. Un avance para la creación de viviendas privadas y públicas", apuntó el Alcalde popular José Manuel González Castro.

"Un paso más para tener los terrenos y poder construir el centro de salud y los juzgados. Urbanizar Contranquil y mejorar su accesibilidad y movilidad", añadió el alcalde cangués sobre esta zona residencial promovida por la Junta de Compensación del sector y redactada por la firma Trígono Consultores S.L. Se trata de una de las zonas de expansión de Cangas de Onís y de ahí la importancia de ese proyecto cara al desarrollo urbanístico de la localidad. Para el Gobierno local es una zona clave, pues ahí ansían construir el nuevo centro de salud y también de los Juzgados, entre otras actuaciones.

Vista parcial de la zona. / J. M. Carbajal

Volúmenes lineales

El principal objetivo del Estudio de Detalle es ajustar la disposición de los volúmenes edificables y las alineaciones interiores del Plan Parcial vigente, sin incrementar la edificabilidad ni modificar los usos del suelo. La actuación mantiene intactas las zonas verdes, las dotaciones públicas y los parámetros urbanísticos aprobados, sustituyendo los bloques en "L" previstos inicialmente por volúmenes lineales de menor fondo y mayor permeabilidad visual, más integrados con el entorno urbano y paisajístico de la ciudad.

El documento incorpora una memoria informativa y justificativa, planos de información y ordenación, fichas individualizadas por zonas y un anexo ambiental y sectorial. También incluye el informe de impacto de género, el estudio de accesibilidad y la justificación de habitabilidad, garantizando que la edificabilidad total del sector (80.320,53 m² construidos) se mantiene conforme a la normativa vigente.

A información pública por un mes

Con su aprobación inicial, el documento se somete a información pública durante un mes. Simultáneamente, se solicitarán los informes sectoriales definitivos y se remitirá la documentación al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias (RPGUR). El expediente completo estará disponible en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

El Estudio de Detalle del SUR-3 “Ería de la Vega de Contranquil", supone, precisan desde el consistorio, un avance en la planificación urbanística de Cangas de Onís, al optimizar la implantación de los volúmenes edificables y adaptar la ordenación del sector a las actuales exigencias de sostenibilidad, accesibilidad y calidad urbana, sin alterar el planeamiento estructural vigente. "Con esta aprobación inicial, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con un desarrollo ordenado, equilibrado y respetuoso con el entorno natural y urbano del municipio", añaden.