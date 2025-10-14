Las mejoras en el abastecimiento y saneamiento llegan a Güexes y Cuadroveña (Parres)
La redacción del proyecto, financiado en 63.000 euros, busca adaptar las redes a la normativa y reforzar la seguridad hídrica frente al cambio climático
J. Quince
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 63.149 euros la redacción del proyecto de mejora del abastecimiento y extensión de la red de saneamiento a Güexes y Cuadroveña, en el concejo de Parres. El objetivo es definir las actuaciones necesarias para adecuar la red de agua potable a los criterios de adaptación al cambio climático y a las nuevas exigencias normativas.
El proyecto incluirá tanto la reconstrucción de la captación y la renovación de la conducción hacia el depósito, como un análisis detallado para llevar el saneamiento a los dos núcleos rurales: "El documento recogerá las actuaciones necesarias tanto para adecuar la red de agua potable como para extender la red de saneamiento a dichos núcleos", concreta Vanessa Pérez, directora general del Agua. Asimismo, se contemplarán acciones dirigidas a la digitalización del ciclo del agua.
La actuación se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno de Asturias para modernizar las infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y contribuir a la protección del entorno natural.
