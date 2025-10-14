Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la venta el calendario solidario del colectivo Rosa Palo, en Cangas de Onís

El grupo de mujeres durante la venta de los calendarios.

El grupo de mujeres durante la venta de los calendarios. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El colectivo Rosa Palo, con sede en Cangas de Onís y formado por mujeres que luchan contra el cáncer de mama, puso a la venta este domingo, festividad del Pilar, su calendario solidario. Las mujeres colocaron un stand en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de donde tuvo lugar el Concurso Exposición de Quesos de los Picos de Europa y la vigésima edición de la Feria de la Miel del Oriente de Asturias.

Como ha ocurrido en anteriores ediciones del calendario benéfico, todo el dinero recaudado por la venta de esos calendarios se destinará al Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias (IUOPA).

