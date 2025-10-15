Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Desarme sale de Oviedo y llega a un concejo del Oriente

Doce establecimientos llaniscos ofrecerán un menú completo a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos con patatinas y arroz con leche

Presentación de las I Jornadas Gastronómicas del Desarme en Llanes

Presentación de las I Jornadas Gastronómicas del Desarme en Llanes / R. J. Q.

J. Quince

Llanes

La tradicional Fiesta del Desarme, una de las celebraciones gastronómicas más antiguas de España y declarada de Interés Turístico Nacional, llega este año a Llanes. Un total de 12 establecimientos de Posada, Celoriu, Porrúa y la villa llanisca ofrecerán un menú completo a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos con patatinas y arroz con leche de postre.

La fiesta que se celebra cada 19 de octubre tiene su origen en la primera guerra carlista, cuando las tropas leales a la Constitución lograron rechazar dos intentos de tomar la ciudad de Oviedo. En agradecimiento, las autoridades ofrecieron a los soldados un "rancho extraordinario" que se repetiría año tras año en esa misma fecha.

Con el fin de la guerra, se organizó una celebración del desarme y desmilitarización, con banquetes populares por toda España. Al ser día de vigilia, el rancho consistió en un potaje de garbanzos con bacalao o abadejo, plato que quedó ligado para siempre a esta conmemoración.

A finales del siglo XIX, los hosteleros asumieron el protagonismo de la celebración y comenzaron a servir en sus establecimientos el llamado Menú del Desarme, convirtiéndolo en una de las citas gastronómicas más significativas y con mayor arraigo de la región.

Las I Jornadas del Desarme de Llanes tendrán lugar desde el viernes 17 de octubre hasta el lunes 20.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  8. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica

Guillermo Rico, del colegio Gesta, entre los diez finalistas en el premio al Mejor docente de España de Primaria

Guillermo Rico, del colegio Gesta, entre los diez finalistas en el premio al Mejor docente de España de Primaria

La emprendedora del taxi adaptado y multiusos de Cudillero, premio a la Mujer Rural de Asturias

La emprendedora del taxi adaptado y multiusos de Cudillero, premio a la Mujer Rural de Asturias

Trump autoriza una operación encubierta de la CIA en Venezuela, según 'The New York Times'

Trump autoriza una operación encubierta de la CIA en Venezuela, según 'The New York Times'

Inauguración de la instalación audiovisual “Pulse of The Earth” del colectivo de artistas británicos ScanLAB Projects en el Pozu Santa Barbara

Inauguración de la instalación audiovisual “Pulse of The Earth” del colectivo de artistas británicos ScanLAB Projects en el Pozu Santa Barbara

El momento de embarcarse de nuevo a América: las oportunidades de negocio para los empresarios asturianos

El momento de embarcarse de nuevo a América: las oportunidades de negocio para los empresarios asturianos

Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para "reactivar" esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava

Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para "reactivar" esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava

Carlos Casanueva y Jesús Martínez: dos recetas para el éxito empresarial en los seguros y en el fútbol

Carlos Casanueva y Jesús Martínez: dos recetas para el éxito empresarial en los seguros y en el fútbol

América es un descubrimiento pendiente: las empresas de las dos orillas del Atlántico necesitan conocerse mejor

América es un descubrimiento pendiente: las empresas de las dos orillas del Atlántico necesitan conocerse mejor
Tracking Pixel Contents