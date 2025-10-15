El Desarme sale de Oviedo y llega a un concejo del Oriente
Doce establecimientos llaniscos ofrecerán un menú completo a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos con patatinas y arroz con leche
J. Quince
La tradicional Fiesta del Desarme, una de las celebraciones gastronómicas más antiguas de España y declarada de Interés Turístico Nacional, llega este año a Llanes. Un total de 12 establecimientos de Posada, Celoriu, Porrúa y la villa llanisca ofrecerán un menú completo a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos con patatinas y arroz con leche de postre.
La fiesta que se celebra cada 19 de octubre tiene su origen en la primera guerra carlista, cuando las tropas leales a la Constitución lograron rechazar dos intentos de tomar la ciudad de Oviedo. En agradecimiento, las autoridades ofrecieron a los soldados un "rancho extraordinario" que se repetiría año tras año en esa misma fecha.
Con el fin de la guerra, se organizó una celebración del desarme y desmilitarización, con banquetes populares por toda España. Al ser día de vigilia, el rancho consistió en un potaje de garbanzos con bacalao o abadejo, plato que quedó ligado para siempre a esta conmemoración.
A finales del siglo XIX, los hosteleros asumieron el protagonismo de la celebración y comenzaron a servir en sus establecimientos el llamado Menú del Desarme, convirtiéndolo en una de las citas gastronómicas más significativas y con mayor arraigo de la región.
Las I Jornadas del Desarme de Llanes tendrán lugar desde el viernes 17 de octubre hasta el lunes 20.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica