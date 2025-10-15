El Desarme sale de Oviedo y llega a un concejo del Oriente

La tradicional Fiesta del Desarme, una de las celebraciones gastronómicas más antiguas de España y declarada de Interés Turístico Nacional, llega este año a Llanes. Un total de 12 establecimientos de Posada, Celoriu, Porrúa y la villa llanisca ofrecerán un menú completo a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos con patatinas y arroz con leche de postre.

La fiesta que se celebra cada 19 de octubre tiene su origen en la primera guerra carlista, cuando las tropas leales a la Constitución lograron rechazar dos intentos de tomar la ciudad de Oviedo. En agradecimiento, las autoridades ofrecieron a los soldados un "rancho extraordinario" que se repetiría año tras año en esa misma fecha.

Con el fin de la guerra, se organizó una celebración del desarme y desmilitarización, con banquetes populares por toda España. Al ser día de vigilia, el rancho consistió en un potaje de garbanzos con bacalao o abadejo, plato que quedó ligado para siempre a esta conmemoración.

A finales del siglo XIX, los hosteleros asumieron el protagonismo de la celebración y comenzaron a servir en sus establecimientos el llamado Menú del Desarme, convirtiéndolo en una de las citas gastronómicas más significativas y con mayor arraigo de la región.

Las I Jornadas del Desarme de Llanes tendrán lugar desde el viernes 17 de octubre hasta el lunes 20.