La emprendedora del taxi adaptado y multiusos de Cudillero, premio a la Mujer Rural de Asturias

La Benéfica de Piloña, en Infiesto, acogió este miércoles la celebración del Día de la Mujer Rural de Asturias, una jornada de homenaje, reconocimiento y reivindicación en la que se hizo entrega del galardón de este año a la emprendedora Carolina Castro Fernández, natural de Madrid y afincada en Cudillero.

Castro ha sido distinguida por la labor que realiza en el concejo desde hace cinco años, cuando puso en marcha el primer taxi adaptado para personas con movilidad reducida de la zona. Y que ofrece también servicio para personas mayores, rutas escolares y turísticas que han contribuido a dinamizar la economía local.

"Empecé en septiembre de 2020, en plena pandemia. Fue un año complicado porque empecé a madurar la idea en febrero y entonces nos llegó el confinamiento", explicó. Pese a las dificultades iniciales, Carolina siguió adelante y, con el asesoramiento de la antena de la Cámara de Comercio en Luarca y el apoyo de los fondos Leader, pudo dar forma a su proyecto "Turitaxi Cuideru". "Yo no había pensado en un principio en la adaptación para personas con movilidad reducida, pero me pareció que incluirlo completaba mucho el proyecto y era una manera de acercarlo a todo el mundo", señaló.

Con raíces asturianas, su madre es de Cudillero y su padre de Valdés, Carolina regresó a la región a los 27 años, cumpliendo un sueño de infancia, retornar a la tierrina para establecer su proyecto de vida y empresarial: "Siempre fui una enamorada de Asturias; desde pequeña deseaba venir en vacaciones y ya de mayor, de establecerme definitivamente", confesó antes de recibir un premio que no se esperaba: "Estoy muy contenta, orgullosa, nerviosa y emocionada", añadió.

Carolina Castro, Mujer Rural de Asturias 2025 / J. Quince

Además de la entrega del galardón, la jornada incluyó una mesa coloquio centrada en la cultura comunitaria como creadora de territorio, en la que participaron Antía Seijas, gestora cultural de La Benéfica; Laura Lara Sánchez, ilustradora y mediadora artística; Noelia Romero, presidenta de la Asociación Gallinero Culturero; y Sonia Avellaneda, periodista y locutora de radio.

En el ámbito local, Carolina Carmona, presidenta de la Asociación de Muyeres Algame, y la teniente de alcalde de Piloña, Patricia Ferrero, abordaron la necesidad de construir un futuro equitativo en el medio rural y destacaron el papel del asociacionismo entre mujeres como herramienta clave para el desarrollo del concejo.

El acto sirvió para rendir homenaje a todas y cada una de las mujeres del mundo rural, reconociendo su papel fundamental en la vida económica, social y cultural de los pueblos. Se destacó la importancia de celebrar jornadas como esta para darles visibilidad, escuchar sus voces y situarlas en el centro de las políticas públicas: "Es un acto necesario porque en él se visibiliza el papel de las mujeres rurales. Un papel que ha estado silenciado y oculto y que hoy de alguna manera se reconoce y se muestra como un ejemplo para las generaciones que vienen", puntualizó la vicepresidenta del Principado.

La celebración del Día de la Mujer Rural de Asturias contó también con la presencia del cantante e impulsor de La Benéfica, Rodrigo Cuevas; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez; el alcalde del concejo, Iván Allende y el presidente de READER, Belarmino Fernández.