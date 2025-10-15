El escanciador Salvador Ondó presenta su libro sobre la cultura sidrera, este jueves, en Cangas de Onís

El escanciador Salvador Ondó, flamante ganador del concurso de escanciadores de Villaviciosa, presentará su libro 'La sidra. El ADN asturiano diferente al resto de la península', este jueves, 16 de octubre, a las siete de la tarde, en el parque Casa Riera, de Cangas de Onís, en un evento organizado por el propio Ayuntamiento cangués.

Ondó, pentacampeón de escanciado, "ha escrito una obra que combina documentación científica con su experiencia personal". Además, decidió realizar este trabajo para devolver a Asturias "una pequeña parte de lo que le ha dado" desde que llegó hace más de 25 años procedente de Guinea Ecuatorial.

Simultáneamente, en ese mismo acto, se procederá a la presentación de las IV Jornadas Gastronómicas del Queso de los Picos de Europa y de la miel, que se van a desarrollar del 17 al 26 de octubre en diversos establecimientos hosteleros de la zona. En total, participarán diecisiete locales.