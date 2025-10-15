El escanciador Salvador Ondó presenta su libro sobre la cultura sidrera, este jueves, en Cangas de Onís
El concejo cangués también presentará las IV Jornadas Gastronómicas del Queso de los Picos de Europa y de la Miel, que tendrán lugar del 17 al 26 de octubre
El escanciador Salvador Ondó, flamante ganador del concurso de escanciadores de Villaviciosa, presentará su libro 'La sidra. El ADN asturiano diferente al resto de la península', este jueves, 16 de octubre, a las siete de la tarde, en el parque Casa Riera, de Cangas de Onís, en un evento organizado por el propio Ayuntamiento cangués.
Ondó, pentacampeón de escanciado, "ha escrito una obra que combina documentación científica con su experiencia personal". Además, decidió realizar este trabajo para devolver a Asturias "una pequeña parte de lo que le ha dado" desde que llegó hace más de 25 años procedente de Guinea Ecuatorial.
Simultáneamente, en ese mismo acto, se procederá a la presentación de las IV Jornadas Gastronómicas del Queso de los Picos de Europa y de la miel, que se van a desarrollar del 17 al 26 de octubre en diversos establecimientos hosteleros de la zona. En total, participarán diecisiete locales.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo