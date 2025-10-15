No es Francia, es Asturias: así es el restaurante de estilo francés (y ecológico) ubicado en un pueblo pesquero

Constance Barreré Dangleterre y Damien Teixidor dejaron su Francia natal para instalarse en Asturias. Se enamoraron de Lastres cuando lo conocieron y supieron que era su sitio. Lo dejaron todo y se trasladaron a este pueblo pesquero donde abieron en enero de 2025 su bar-restaurante "Native". El nombre no es casualidad: así se llamaba su primer local en Perpiñán.

Su aventuro asturiana empezó con mucho papeleo para abrir el local. Pero la constancia de la pareja pudo más que la burocracia y abrieron las puertas de su restaurante en lo que antes era una sidrería. Cambiaron la estética por completo. Con un mobiliario que combina diseño y piezas de segunda mano, arte contemporáneo en las paredes y una decoración muy personal, "Native" es un espacio que, según ellos, se asemeja más a su hogar que a un negocio convencional.

Carta ecológica

La apuesta gastronómica se caracteriza por una cocina ecológica, sostenible y de temporada, basada en ingredientes de proximidad. Es decir, no ofrecen platos típicos de la región, como cachopo y fabada, porque su idea es trabajar con cartas cortas y productor locales propios de cada temporada.

El noventa por ciento de los ingredientes con los que trabajan son asturianos, combinando influencias francesas con la riqueza de la materia prima de la región. Para ello colaboran con productores, como Anchoas Haza, las huertas ecológicas El Triángulo y Trébole de Agua, o la cerveza artesanal de un vecino de la zona.

Entre sus especialidades destaca el "steak tartar", un plato de carne cruda al que añade un toque especial: colatura de anchoas.

Sentido del humor

En el local se respira ese toque moderno de las grandes ciudades aderezado con un ambiente familiar. Y mucho sentido del humor. Tras varios meses abiertos han recibido reseñas de todo tipo. Con las malas se han hecho camisetas que venden a través de Vinted por si alguien quiere llevar estampadas en el pecho frases como "El chef es muy desagradable" o "Las camareras no se enteran de nada".

Desde el restaurante aseguran que aún tienen cosas que mejorar pero están justo "donde quieren estar". En Lastres, en familia, cumpliendo su sueño de cocinar para otros con lo que propociona la tierra.