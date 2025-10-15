Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Licitadas las obras de supresión del paso a nivel de Sotu Dueñes, en el concejo de Parres

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de 5,2 millones de euros

Punto en el que se va a actuar.

Punto en el que se va a actuar.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Parres

La empresa ADIF acaba de licitar las obras para la supresión del paso a nivel de Sotu Dueñes (Parres), con un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de 5.260.230,65 euros. Con esa actuación "se prevé la construcción de un paso superior y, con el fin de garantizar la permeabilidad peatonal, se proyecta la ejecución de una pasarela con las condiciones previstas en la normativa vigente en materia de accesibilidad". Igualmente, "el proyecto contempla la definición de una nueva salida a la carrera Fios-Prunales y la conexión con la zona alta de Sotu Dueñes".

"Otra infraestructura importante para varios núcleos del concejo y para todos los usuarios de la carretera nacional", señaló el alcalde de Parres, Emilio García Longo. Y es que en la sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Parres, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre, se aprobó definitivamente la alteración de la calificación jurídica de la superficie afectada en el viario municipal de Soto de Dueñas que comunica con la N-634 para su calificación como bien patrimonial, tramitado a instancias de ADIF.

