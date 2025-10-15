Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanes vuelve a ser epicentro en la comarca de las movilizaciones en apoyo a Palestina

Manifestación pro Palestina en Llanes

Manifestación pro Palestina en Llanes / R. J. Q.

J. Quince

Llanes

Llanes ha vuelto a ser este martes el centro de las protestas en la comarca en apoyo al pueblo palestino. Decenas de personas se concentraban durante la mañana frente al Ayuntamiento para denunciar, una vez más, los ataques perpetrados en Gaza por el estado de Israel durante los últimos dos años.

Vecinos de Llanes han salido a la calle con banderas y pancartas con lemas como "Palestina Libre" y "Stop Genocidio" en una movilización social que se ha repetido en distintos puntos de la región, con llamamientos a huelgas de dos horas y una manifestación unitaria en la plaza del Humedal de Gijón por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  8. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica

Locura azul en Oviedo: así fue la entrega de los nuevos coches a la plantilla en la plaza de la Catedral

Locura azul en Oviedo: así fue la entrega de los nuevos coches a la plantilla en la plaza de la Catedral

Polémica con la nueva relación de Irene Rosales: publican que "habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en casa de Kiko rivera y la sevillana"

Polémica con la nueva relación de Irene Rosales: publican que "habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en casa de Kiko rivera y la sevillana"

Daniel Guzmán desvela ahora la última petición que le hizo Verónica Echegui antes de morir

Daniel Guzmán desvela ahora la última petición que le hizo Verónica Echegui antes de morir

Una universidad norteamericana cuenta su relación con Llanes

Una universidad norteamericana cuenta su relación con Llanes

Llanes vuelve a ser epicentro en la comarca de las movilizaciones en apoyo a Palestina

Llanes vuelve a ser epicentro en la comarca de las movilizaciones en apoyo a Palestina

El reencuentro con los que ya no están: la celebración del Día de los Muertos

Un momento de la prueba de la nube de combate Nimbus de Indra en el aeródromo de Rozas (Lugo)

Un momento de la prueba de la nube de combate Nimbus de Indra en el aeródromo de Rozas (Lugo)

El problema que vas a encontrar para hacer transferencias a partir de ahora: hay que verificar el IBAN y los bancos están obligados a pedirte varios datos

El problema que vas a encontrar para hacer transferencias a partir de ahora: hay que verificar el IBAN y los bancos están obligados a pedirte varios datos
Tracking Pixel Contents