Llanes vuelve a ser epicentro en la comarca de las movilizaciones en apoyo a Palestina

Llanes ha vuelto a ser este martes el centro de las protestas en la comarca en apoyo al pueblo palestino. Decenas de personas se concentraban durante la mañana frente al Ayuntamiento para denunciar, una vez más, los ataques perpetrados en Gaza por el estado de Israel durante los últimos dos años.

Vecinos de Llanes han salido a la calle con banderas y pancartas con lemas como "Palestina Libre" y "Stop Genocidio" en una movilización social que se ha repetido en distintos puntos de la región, con llamamientos a huelgas de dos horas y una manifestación unitaria en la plaza del Humedal de Gijón por la tarde.