Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Colunga denuncia que, desde julio, el grupo municipal está sin móvil oficial ante la negativa del alcalde a reemplazar el terminal averiado

Los populares acusan al regidor forista de obstaculizar su trabajo al privarles de una herramienta necesaria para acceder a información municipal

J. Quince

Colunga

El Partido Popular de Colunga ha denunciado lo que califica como una actitud "arbitraria y abusiva" por parte del alcalde, José Ángel Toyos, de Foro, quien según aseguran, se niega desde el pasado mes de julio a reponer el terminal móvil oficial asignado al grupo municipal popular tras su avería.

El portavoz del PP local, Javier Brea, ha señalado que el terminal en cuestión contenía los certificados electrónicos necesarios para acceder a expedientes municipales y realizar tareas administrativas clave: "Negamos esta herramienta supone, en la práctica, impedir el ejercicio de nuestras funciones de control y fiscalización, esenciales en una democracia local", ha declarado.

Desde el grupo popular consideran que los argumentos ofrecidos por el regidor para justificar su negativa son una "excusa": "Esta negativa evidencia su falta de voluntad para garantizar la igualdad de medios entre el Gobierno y la oposición", criticó Brea, quien tachó la actuación de José Ángel Toyos de "un abuso de autoridad incompatible con las más elementales reglas de transparencia y del respeto institucional".

El PP de Colunga exige la reposición inmediata del dispositivo y no descarta acudir a otras instancias si la situación persiste: "Es un gesto de desprecio hacia los concejales y un ataque directo al funcionamiento democrático del Ayuntamiento", denunció el portavoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  6. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  7. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
  8. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo

Felipe VI reivindica el español como una voz de "concordia" ante un "panorama global incierto"

Felipe VI reivindica el español como una voz de "concordia" ante un "panorama global incierto"

El color rojo no es como vemos y creemos

El color rojo no es como vemos y creemos

Paula Echevarría, 48 años, desayuna como una campeona: esto es lo que toma (además del café)

Paula Echevarría, 48 años, desayuna como una campeona: esto es lo que toma (además del café)

"25 Vacas" para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Siero

"25 Vacas" para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Siero

La sociedad gastronómica La Boya y Caja Gijón despiden la costera del bonito

La sociedad gastronómica La Boya y Caja Gijón despiden la costera del bonito

Las secuelas del Sporting-Racing: el fallo de Competición por Kevin y el castigo al entrenador de porteros

Las secuelas del Sporting-Racing: el fallo de Competición por Kevin y el castigo al entrenador de porteros

Rock para toda la familia, teatro terrorífico y magia no apta para miedosos: conoce la propuesta de Siero para Halloween

Rock para toda la familia, teatro terrorífico y magia no apta para miedosos: conoce la propuesta de Siero para Halloween

¿Cuánto costará la obra del vivero de La Corredoria? Las obras serán millonarias para acoger la bioincubadora de alta tecnología de Oviedo

¿Cuánto costará la obra del vivero de La Corredoria? Las obras serán millonarias para acoger la bioincubadora de alta tecnología de Oviedo
Tracking Pixel Contents