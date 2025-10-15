El PP de Colunga denuncia que, desde julio, el grupo municipal está sin móvil oficial ante la negativa del alcalde a reemplazar el terminal averiado
Los populares acusan al regidor forista de obstaculizar su trabajo al privarles de una herramienta necesaria para acceder a información municipal
J. Quince
El Partido Popular de Colunga ha denunciado lo que califica como una actitud "arbitraria y abusiva" por parte del alcalde, José Ángel Toyos, de Foro, quien según aseguran, se niega desde el pasado mes de julio a reponer el terminal móvil oficial asignado al grupo municipal popular tras su avería.
El portavoz del PP local, Javier Brea, ha señalado que el terminal en cuestión contenía los certificados electrónicos necesarios para acceder a expedientes municipales y realizar tareas administrativas clave: "Negamos esta herramienta supone, en la práctica, impedir el ejercicio de nuestras funciones de control y fiscalización, esenciales en una democracia local", ha declarado.
Desde el grupo popular consideran que los argumentos ofrecidos por el regidor para justificar su negativa son una "excusa": "Esta negativa evidencia su falta de voluntad para garantizar la igualdad de medios entre el Gobierno y la oposición", criticó Brea, quien tachó la actuación de José Ángel Toyos de "un abuso de autoridad incompatible con las más elementales reglas de transparencia y del respeto institucional".
El PP de Colunga exige la reposición inmediata del dispositivo y no descarta acudir a otras instancias si la situación persiste: "Es un gesto de desprecio hacia los concejales y un ataque directo al funcionamiento democrático del Ayuntamiento", denunció el portavoz.
