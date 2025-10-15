El riosellano Walter Bouzán ya se encuentra en Durban (Sudáfrica) centrado en el Mundial de kayak de mar

El Campeonato del Mundo de kayak de mar se disputa este próximo fin de semana, 17 al 19 de octubre, en la localidad sudafricana de Durban. En sus agitadas y peligrosas costas del Océano Índico, casi 700 participantes de todo el mundo medirán sus fuerzas en una competición en la que los grandes favoritos en todas las categorías son los palistas locales, principalmente debido a las particularidades que se producen en esas aguas.

Sin embargo, y pese a que el dominio local en el agua parece que será claro, hay nombres en las categorías senior tanto masculina y femenina como en la mixta, que prometen dar espectáculo y lucha. Es el caso de los españoles que ya están entrenando en Durban. En la categoría senior masculina competirán el riosellano Walter Bouzán Sánchez (Piragüismo El Sella) y Jorge Vila del Rosario (Club Amigos de Piragüismo de Canarias), ambos veteranos en estas competiciones y que el pasado año finalizaron octavo y decimotercero, respectivamente, en el Mundial que se disputó en Madeira.

En esta categoría SS-1, que tendrá lugar el domingo, día 19, los grandes favoritos al triunfo son el australiano Cory Hill, campeón en 2023 en Perth, y el alemán Gordan Hartbrecht que fue el campeón del pasado curso, pero que este año sea en Durban, que haya tanta participación sudafricana y que uno de esos nombres locales sea el de Hank McGregor -otro de los grandes palistas asiduos durante las últimas ediciones al Descenso Internacional del Sella-, subcampeón en el 2023 y tercero en 2024, hace que haya que contar mucho con ellos de cara a la victoria final.

En la prueba femenina SS1, esta programada para el sábado, 18 de octubre, España será representada en esta cita con la gerundense Judit Vergés (Club Amigos de Piragüismo de Canarias) y Chloe Bunnett (Club Náutico la Vila Joiosa) dos mujeres de garantías, ya que sus resultados internacionales les avalan. La de Banyoles, afincada en Canarias, fue el pasado año bronce en el mundial de Madeira, en una prueba en la que Chloe finalizó cuarta. También como favoritas a la victoria final están las sudafricanas Michelle Burn, campeona el pasado año y subcampeona hace dos, y Melanie Van Niekerk, bronce en Madeira y quinta en Australia.

La tercera prueba de este mundial es el SS2 mixto, en la que España ha conseguido ser campeona del mundo los dos últimos años. En Australia en 2023 con la dupla que formaron Walter Bouzan y Judit Vergés, y el pasado año lo consiguieron Chloe Bunnett y Víctor Rodríguez, siendo Judit y Walter los que los acompañaron en el podio con una plata.

Este año, con el permiso de los sudafricanos, las dos parejas españolas que estarán en la línea de salida, Judit y Walter en una embarcación y Chloe junto a Jorge Vila en otra, tratarán de dar continuidad a los éxitos logrados por tres de ellos en los últimos años.

El recorrido original está planificado a 34 kilómetros si hay viento del suroeste suficientemente fuerte, el B con vientos del noreste y recorrido de 28 kilómetros, mientras que el C, tiene solo una distancia a recorrer de 25 kilómetros y este será el que afronten los deportistas en el caso de que no haya viento a favor y se realice un “ida y vuelta” desde el puerto de Durban.