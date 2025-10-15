Una universidad norteamericana cuenta su relación con Llanes

La antigua Escuela de Comercio de Gijón fue el escenario este martes de la presentación del libro "Diásporas y fronteras, Llanes 2002-2025. De los exilios de 1936-1939 a los refugiados climáticos", una obra que recoge las ponencias más destacadas impartidas durante los cursos de verano organizados por la Universidad de Maryland en Llanes a lo largo de más de dos décadas.

Durante su puesta en marcha en 2002, esta iniciativa académica se ha consolidado como una cita estival de referencia, bajo la dirección del catedrático José María Naharro-Calderón, especialista en Literatura Española, Culturas Ibéricas y Estudios del Exilio en dicha universidad estadounidense. El curso ha atraído año tras año a estudiantes de distintos puntos de España y del extranjero, contribuyendo al dinamismo cultural del oriente asturiano.

El acto de presentación, conducido por la periodista Patricia Martínez, contó con la participación del propio profesor Naharro-Calderón, acompañado por tres destacados ponentes: el musicólogo Carlos José Martínez Fernández, el historiador Ramón García Piñeiro e Higinio del Río Pérez, quien fuera director de la Casa Municipal de Cultura de Llanes durante más de tres décadas.

El libro no solo documenta el contenido académico de los cursos, sino que también rinde homenaje a la memoria histórica, abordando temas como los exilios provocados por la Guerra Civil española y los actuales desafíos vinculados a los desplazamientos forzados por el cambio climático.