La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, finaliza la temporada el 30 de octubre
Se volverá a aparcar de manera gratuita hasta marzo de 2026, año en el que vence el contrato con la empresa gestora
La zona azul de El Censu, en pleno centro de Cangas de Onís y a la vera del Güeña, concluirá la temporada este próximo 30 de octubre. A partir de esa fecha se podrá aparcarse libremente, de forma gratuita y hasta el 1 de marzo de 2026, cuando volverá a estar operativa. Precisamente, en ese año, vencerá el periodo el contrato en vigor entre el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la empresa encargada de ese tipo de servicio de estacionamiento de pago.
Estacionamientos y Servicios es la empresa adjudicataria del servicio ORA en la villa de Cangas de Onís. La zona azul dispone, en la actualidad, de tres expendedores, alimentados con energía solar, adaptados a personas con discapacidad y que permiten el pago tanto en monedas como con tarjeta bancaria.También existe la opción del pago por móvil mediante la app “Elparking” que deberá descargarla en su teléfono móvil. Con todo, buena parte de los cangueses verían con buenos ojos la ampliación a todo el año de la susodicha zona azul de El Censu.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias