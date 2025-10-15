La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, finaliza la temporada el 30 de octubre

La zona azul de El Censu, en pleno centro de Cangas de Onís y a la vera del Güeña, concluirá la temporada este próximo 30 de octubre. A partir de esa fecha se podrá aparcarse libremente, de forma gratuita y hasta el 1 de marzo de 2026, cuando volverá a estar operativa. Precisamente, en ese año, vencerá el periodo el contrato en vigor entre el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la empresa encargada de ese tipo de servicio de estacionamiento de pago.

Estacionamientos y Servicios es la empresa adjudicataria del servicio ORA en la villa de Cangas de Onís. La zona azul dispone, en la actualidad, de tres expendedores, alimentados con energía solar, adaptados a personas con discapacidad y que permiten el pago tanto en monedas como con tarjeta bancaria.También existe la opción del pago por móvil mediante la app “Elparking” que deberá descargarla en su teléfono móvil. Con todo, buena parte de los cangueses verían con buenos ojos la ampliación a todo el año de la susodicha zona azul de El Censu.