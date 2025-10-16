Cangas de Onís inaugura las IV Jornadas Gastronómicas del Queso y la Miel con un homenaje a la sidra y Salvador Ondó como protagonista

Cangas de Onís continúa inmersa en un mes de octubre gastronómico. En la tarde de este jueves, el Parque de La Riera acogió la presentación oficial de las IV Jornadas Gastronómicas del Queso y la Miel, un evento que ya es referente en la promoción de los productos locales en la comarca. La cita da continuidad al impulso culinario generado el pasado fin de semana con la 84 edición del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa y la 38 Feria de la Miel del Oriente, celebrado el fin de semana pasado.

El acto, dirigido por el alcalde del concejo, José Manuel González Castro, tuvo como invitado destacado al campeón de escanciado de Asturias, Salvador Ondó, quien presentó su libro "La sidra: El ADN asturiano, diferente al resto de la península".

Durante su intervención, Ondó habló sobre la importancia cultural y simbólica de la sidra como parte esencial de la identidad asturiana, y no dudó en hacer una demostración de su escanciado marca personal. Al finalizar el acto, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de sidra y de varios platos elaborados por los restaurantes participantes.

Las IV Jornadas del Queso y la Miel se celebrarán del 17 al 26 de octubre, y ofrecerán a vecinos y visitantes la oportunidad de saborear las propuestas culinarias basadas en estos dos productos del territorio. Participan una veintena de establecimientos, entre ellos: Balbona Picos de Europa, Cuarentagrados, El Molín de la Pedrera, La Casa Nueva, La Cueva, La Guarnicionería, La Marivuleta, La Parolaccia, La Peskatería, La Pinza, La Taberna Asturcelta, La Venta de Soto, Los Arcos, Merendero de Covadonga, Sidrería Zmoly y el Parador de Cangas de Onís,