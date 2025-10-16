Mejoras en las cuevas donde madura el queso de Cabrales
Acondicionar la cueva de El Pinche costará 40.000 euros y 17.000 renovar las estanterías de la de El Fresco
J. Quince
El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha visitado este jueves las obras de acondicionamiento realizadas en la cueva de El Pinche, en el concejo de Cabrales, una intervención destinada a mejorar las condiciones de maduración del queso Cabrales.
La actuación, en la que se han invertido 39.796 euros, ha permitido mejorar tanto los accesos como la conservación y el aprovechamiento de este enclave natural, clave en el proceso de elaboración de uno de los productos más emblemáticos de Asturias y que cuenta con Denominación de Origen Protegida.
El proyecto ha incluido la renovación del pavimento del camino de acceso a la cavidad de 75 metros de longitud, mejorando así la seguridad de los desplazamientos, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.
En el interior de la cueva, se han llevado a cabo tareas de limpieza y adecuación del suelo de la galería, además de la instalación de un drenaje longitudinal para facilitar la evacuación de aguas. También se ha procedido a pavimentar con hormigón, con el fin de favorecer el tránsito y la conservación del espacio.
Entre las actuaciones complementarias destacan la colocación de dos puertas de acceso, la instalación de un depósito de poliéster de 1.500 litros para almacenamiento de agua y la creación de un abrevadero exterior para el ganado de la zona.
Desde la Consejería de Medio Rural señalan que continúan avanzando en la mejora y mantenimiento de las infraestructuras rurales, a la vez que impulsan el desarrollo sostenible y favorece las condiciones de trabajo de las explotaciones ganaderas.
Durante su vista al concejo, el consejero también ha pasado por la cueva del Fresco, donde su departamento, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha renovado las estanterías para facilitar el secado de los quesos de Cabrales. La actuación, que ha contado con una inversión de 17.545 euros incluyó la instalación de diez estanterías de acero inoxidable a medida, diseñadas por la empresa Cerrajería Pedrón.
Marcos también se ha reunido con los integrantes del nuevo consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales, renovado el pasado mes de junio. Tras el encuentro, ha recordado que el Gobierno de Asturias destina 194.840 euros al control, certificación y promoción de este queso, del que el año pasado se produjeron 364.440 kilos: "El queso de Cabrales vive un buen momento. Los datos de 2024 son positivos y la idea es seguir trabajando de la mano del Consejo Regulador en una marca de calidad de un queso muy importante para Asturias", señaló.
