Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
La mujer se presentó este martes en casa de su hermana en Gijón con un discurso incoherente
Recibió el alta poco después, tras tranquilizarse
A la espera de las pruebas de Criminalística de Guardia Civil
Fuentes de su entorno aseguran que no es la primera vez que ocurre. Mar Berjón, pareja de José Antonio Otero, "Toño", el ganadero de Cueves fallecido en extrañas circunstancias el pasado 12 de septiembre, tuvo que recibir asistencia psiquiátrica en el Hospital de Jove eln la noche de este martes. Tras pasar unas horas en el centro, fue dada de alta y ahora está en su casa.
Fuentes cercanas indicaron que la mujer se presentó este martes en casa de su hermana en Gijón. Presentaba un discurso incoherente, daba patadas de karate, asegurando que de esa forma tenía que haber defendido a su pareja el día de los hechos. La mujer sostiene que dos encapuchados agredieron al ganadero y a ella misma, hiréndola en un brazo.
Al verla en ese estado, la hermana de la mujer decidió llevarla al Hospital de Joven, como había ocurrido en otras ocasiones. Allí le facilitaron la medicación necesaria y cuando ya estuvo más tranquila, el miércoles de madrugada, la dieron de alta.
La Guardia Civil continúa con las investigaciones del caso, para aclarar fehacientemente las causas de la muerte del ganadero, puesto que cabe incluso que Otero sufriese un infarto, según indicó el letrado de Mar Berjón, Diego Valle. El informe forense estableció como posible causa de la muerte un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza.
Por el momento se está a la espera del resultado de los analisis que se están realizando en el Laboratorio de Criminalística de Santander.
