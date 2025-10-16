Una plaza de Arriondas tendrá un anfiteatro para doscientas personas

Las obras de urbanización y cubierta de la plaza Miguel Ángel García Dory, en Arriondas, han dado esta semana su pistoletazo de salida con el cierre del entorno de la misma y la preparación del terreno para el comienzo de los trabajos. Esta actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística, fue adjudicada por un importe de 497.750 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses.

La obra se corresponde con el proyecto elaborado en 2018 por el arquitecto local José Miguel Cinos Garrote, el cual permitirá generar un espacio público multiusos cubierto. Se contempla la construcción de una cubierta ligera diseñada para aprovechar el recorrido solar obteniendo el máximo posible de luz natural. Igualmente, se diseña un anfiteatro con espacio para más de 200 personas sentadas, lo que permitirá que este espacio acoja diversos eventos culturales, lúdicos o comerciales.

El paso accesible a la plaza estará garantizado por todos sus accesos, tanto desde la calle Lilián de Celis, pudiendo accederse a la zona alta del anfiteatro, como desde las calles Leopoldo Alas y del Salmón.

Con el comienzo de estas obras, el Ayuntamiento de Parres da cumplimiento a uno de sus compromisos más demandados y que más se han prolongado en el tiempo por la necesidad de llevar a cabo múltiples trámites burocráticos con diversas administraciones públicas.