Estas son las actividades que organiza "La Tribu" por el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
El viernes habrá lectura de manifiesto y el domingo la tercera marcha/carrera solidaria
J. Quince
La asociación "La Tribu" de personas afectadas por cáncer de mama y/o cáncer ginecológico ha presentado esta semana, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes, diferentes actos y actividades para este fin de semana con motivo del Día internacional a favor de la lucha contra el cáncer de mama.
Este viernes 17 de octubre a las 12:00 horas se dará lectura frente al Consistorio a un manifiesto para visibilizar la realidad de las personas que diariamente luchan contra esta enfermedad. Durante todo el fin de semana se iluminarán de rosa varios lugares emblemáticos de la villa: la casa consistorial, la torre medieval y la estatua de la muyerina.
Por otra parte, el domingo 19 de octubre tendrá lugar al mediodía la Tercera Marcha/Carrera solidaria por las calles de Llanes. Se trata de un recorrido de 2,5 kilómetros que pueden realizarse paseando o corriendo y en solitario, en familia o con amigos. Estará disponibles camisetas de "la muyerina", imagen que representa a la asociación, pulseras y chapas para recaudar dinero en beneficio dela investigación del cáncer de mama en Asturias.
Este año como novedad habrá un vermú solidario con aperitivo por valor de 12 euros, será a partir de las 14:00 horas en la plaza Gareli.
