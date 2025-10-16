Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las actividades que organiza "La Tribu" por el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

El viernes habrá lectura de manifiesto y el domingo la tercera marcha/carrera solidaria

La asociación “La Tribu” presenta las actividades por el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

La asociación “La Tribu” presenta las actividades por el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama / R. J. Q.

J. Quince

Llanes

La asociación "La Tribu" de personas afectadas por cáncer de mama y/o cáncer ginecológico ha presentado esta semana, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes, diferentes actos y actividades para este fin de semana con motivo del Día internacional a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Este viernes 17 de octubre a las 12:00 horas se dará lectura frente al Consistorio a un manifiesto para visibilizar la realidad de las personas que diariamente luchan contra esta enfermedad. Durante todo el fin de semana se iluminarán de rosa varios lugares emblemáticos de la villa: la casa consistorial, la torre medieval y la estatua de la muyerina.

Por otra parte, el domingo 19 de octubre tendrá lugar al mediodía la Tercera Marcha/Carrera solidaria por las calles de Llanes. Se trata de un recorrido de 2,5 kilómetros que pueden realizarse paseando o corriendo y en solitario, en familia o con amigos. Estará disponibles camisetas de "la muyerina", imagen que representa a la asociación, pulseras y chapas para recaudar dinero en beneficio dela investigación del cáncer de mama en Asturias.

Este año como novedad habrá un vermú solidario con aperitivo por valor de 12 euros, será a partir de las 14:00 horas en la plaza Gareli.

