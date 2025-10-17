Más de 130 pilotos participarán este domingo en la décima edición del Enduro de Llanes

La localidad llanisca de Posada se convertirá este fin de semana en la capital asturiana del motociclismo con la celebración de la décima edición del Enduro de Llanes, prueba puntuable para los campeonatos regionales de Asturias, Cantabria, País Vasco, Madrid y Castilla La Mancha.

Durante la tarde del sábado se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y técnicas para los participantes en la plaza José Parres Piñera de Posada. El domingo, desde la misma plaza, se dará la salida de la prueba a las 9:30 horas.

Más de 130 pilotos de distintos puntos de España y del mundo participarán en esta cita que cuenta con 30 kilómetros de recorrido con dos cronos que harán dos veces la categoría iniciación, tres veces las categorías senior B, C y C +50, y cuatro veces los pilotos senior A.

Será la última prueba puntuable para el Campeonato de Asturias, por lo que la puntuación será doble. Llegan como líderes Julio Pando en Senior A, Daniel López en Senior B, Alberto García en Junior, Daniel Méndez en Senior C y Pedro Blanco en Senior C +50.

El evento está organizado por el Moto Club Llanes Offroad en colaboración la Real Federación Motociclista Española, la Federación de Motociclismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes.