Más de 130 pilotos participarán este domingo en la décima edición del Enduro de Llanes
La salida de la prueba será a las 9:30 horas desde la plaza Parres Piñera y contará con un recorrido de 30 kilómetros
J. Quince
La localidad llanisca de Posada se convertirá este fin de semana en la capital asturiana del motociclismo con la celebración de la décima edición del Enduro de Llanes, prueba puntuable para los campeonatos regionales de Asturias, Cantabria, País Vasco, Madrid y Castilla La Mancha.
Durante la tarde del sábado se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y técnicas para los participantes en la plaza José Parres Piñera de Posada. El domingo, desde la misma plaza, se dará la salida de la prueba a las 9:30 horas.
Más de 130 pilotos de distintos puntos de España y del mundo participarán en esta cita que cuenta con 30 kilómetros de recorrido con dos cronos que harán dos veces la categoría iniciación, tres veces las categorías senior B, C y C +50, y cuatro veces los pilotos senior A.
Será la última prueba puntuable para el Campeonato de Asturias, por lo que la puntuación será doble. Llegan como líderes Julio Pando en Senior A, Daniel López en Senior B, Alberto García en Junior, Daniel Méndez en Senior C y Pedro Blanco en Senior C +50.
El evento está organizado por el Moto Club Llanes Offroad en colaboración la Real Federación Motociclista Española, la Federación de Motociclismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica