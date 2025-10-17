Bienvenidos a las casas de los indianos: un programa de visitas guiadas del Museo del Oriente de Asturias

El Museo del Oriente de Asturias (MOA), en Porrúa, pondrá en marcha del 21 al 26 de este mes su programa «Casinas y casonas. Viviendas indianas del Oriente de Asturias», una serie de visitas guiadas para escolares, y también para público adulto, con el que tratan de difundir la aportación al patrimonio de la comarca de los emigrantes a América.

“Casina y casonas” es la portación del MOA a las Jornadas Europeas de Patrimonio, que este año llevan por lema «Patrimonio y Arquitectura: ventanas al pasado, puertas al futuro». La programación principal consiste en una serie de visitas guiadas escolares, que tendrán lugar de martes a viernes, del 21 al 24 de octubre, en un único pase de 10:30 a 13:30 horas. Estos recorridos permitirán conocer el interior de dos arquitecturas representativas de la migración americana: El Castillo, una casona de lujo construida en 1928 por Pío Junco del Pandal como residencia de verano, y la Casa de Llacín, una casina campesina ampliada y mejorada por el matrimonio de Manuel Sordo Haces y Vicenta Pandal Sordo, a finales del siglo XIX. Ambas edificaciones, situadas en Porrúa (Llanes), constituyen dos caras del fenómeno indiano, tanto en posición socioeconómica como en tipologías arquitectónicas y bio-grafías personales.

El museo ha diseñado materiales didácticos para enriquecer la experiencia educativa. Se trata del cómic «Casinas y casonas», narra las historias de vida de quienes construyeron y habitaron la Casa de Llacín y El Castillo; «Tras la fachada», que propone una investigación del patrimonio construido más cercano al alumnado; y «Dos casas, muchas lecciones», que ofrece un cuestionario reflexivo y crítico sobre lo aprendido en las visitas. A partir de ahora, estos materiales pasarán a formar parte de los recursos pedagógicos del Museo y estarán a disposición de los centros escolares y visitas en su página web.

La presentación de las jornadas de visitas guiadas "Casonas y casinas". / MOA

La programación se completa con actividades dirigidas al público general durante el fin de semana. El viernes 24 de octubre, de 18:00 a 19:00 horas, se ofrecerá una visita guiada a La Arquera, actual sede del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA-Oriente Costa), un sobresaliente edificio construido hace 125 años por el indiano Manuel Fernández Cue. El sábado 25 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas, se podrá realizar la misma visita guiada que los escolares a la Casa de Llacín y El Castillo. Ambas actividades tienen aforo limitado y es imprescindible solicitar reserva previa. La programación concluye el domingo 26 de octubre con una jornada de puertas abiertas en el museo.

El programa se presentó en la mañana de este viernes. El acto comenzó con una exposición detallada de «Casinas y Casonas», a cargo de Cristina Cantero, directora del Museo, responsable también del diseño y desarrollo de la propuesta. En su intervención, indicó que se ha intentado ofrecer una mirada integral al legado arquitectónico indiano, desde las viviendas más modestas hasta las grandes casonas con palmera. El fin último es «comprender que hubo distintas experiencias de la migración y que todas ellas han contribuido a moldear los rasgos socioculturales del Oriente de Asturias; y, sobre todo, hacerlo de un modo inclusivo, cercano y conectado con los intereses y valores de la sociedad actual».

José Luis Villaverde Amieva, presidente de la Fundación titular del Museo, quiso destacar que las Jornadas «ya se han convertido en una cita clave de nuestra programación anual», coincidiendo con la nueva etapa de la institución, centrada en la significación contemporánea, la responsabilidad social y la participación ciudadana. También subrayó el gran esfuerzo que está suponiendo actualizar discursos y contenidos museísticos. «Gracias a ello estamos logrando posicionarnos como un museo de referencia en el ámbito de Asturias. Nos gustaría hacer mucho más, porque tenemos proyecto y competencia profesional, pero nuestros recursos son mucho más limitados de lo que parece en función de nuestras actividades».

El programa de las visitas. / MOA

Aurora Aguilar Cánovas, concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanes, señaló que «Casinas y Casonas» es una invitación a repensar el presente y el pasado, con una mirada crítica y social» y que, con esta propuesta, se comprueba una vez más la «coherencia del museo» y su compromiso con la comunidad educativa del Oriente de Asturias.

En su intervención, Olaya G. Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno, destacó que «el Museo del Oriente de Asturias recupera la memoria de todas las personas que emigraron: las que volvieron y las que se quedaron; las que tuvieron éxito y las que no tuvieron tanto». Esta actividad aporta una visión global de la migración asturiana, en este caso a América. Y muestra el compromiso y la capacidad del museo para exponer e interpretar realidades tan complejas como la de la migración.