Llanes aprueba las ordenanzas fiscales para 2026 sin subidas de impuestos

El Pleno de la Corporación Municipal de Llanes ha aprobado este jueves las Ordenanzas Fiscales para 2026, que salieron adelante con el voto favorable de los concejales del equipo de gobierno y el voto contrario de la oposición.

El alcalde llanisco, Enrique Riestra, destacó que no habrá subidas de impuestos municipales, ni del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ni del Impuesto de Circulación de Vehúclos, ni del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana . Del mismo modo, Llanes tampoco incrementará el próximo año los precios de los servicios de recogida de basuras, más allá de la subida de tarifas impuesta por Cogersa.

"Podría decirse que este gobierno opta, y ya son muchos años siguiendo este camino, por la congelación de los tributos a los llaniscos", señaló Riestra, "esto no es fruto de un día, es una tendencia y otra de las diferencias que en política fiscal y en economía nos distinguen". El regidor recordó durante la sesión plenaria que fue con su gobierno con el que se bajó el IBI hace once años y que no volvió a subirse, al igual que la viñeta o la plusvalía.

Por otro lado, durante el mismo Pleno juró su cargo el nuevo concejal del grupo municipal socialista, el edil Tristán Armas Franco, que ocupa el puesto que dejó Antonio Trevín tras su fallecimiento el pasado mes de julio.